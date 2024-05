Technische analyse van Nvidia

De koers van Nvidia is bijna 800% (!) opgelopen sinds het low van oktober 2022 op $108,13. Dit jaar staat er ruim 92% op de teller. De vraag is dan ook gerechtvaardigd hoe de koers zal reageren op de kwartaalcijfers, die gisteren nabeurs zijn bekend gemaakt.

Er zijn enkele technische signalen die de aandacht vragen.

Aan de positieve kant:

Het aandeel is niet langer extreem overbought

De afstand tussen de koers en de 200-dagenlijn is geslonken tot rond 42%. Dat is hoog, maar in een bullmarkt acceptabel.

De langetermijn uptrend is intact

Het recente hogere low rond $756,06 ligt ruim boven de voormalige weerstand $502,66 (van augustus 2023), waardoor we van een zeer bullishe katapultbodem kunnen spreken

Aan de negatieve kant:

Nvidia is afgeketst tegen de bovenkant van het meerjarige trendkanaal

De koers ligt al ruim een week of tien volkomen stil. De koers tikt voortdurend tegen de top van begin maart aan rond $974

De vlakke moneyflow, signaleert dat er al maanden geen vers kapitaal de markt is ingekomen

Op zich lijken deze technische signalen elkaar tegen te spreken. Maar als ik door de lijntjes heen kijk zie ik dat Nvidia er op de langetermijn uitstekend bijligt. De technische signalen van oververhitting, waar ik in mijn vorige blog heb gesproken zijn nagenoeg opgedroogd: https://www.iex.nl/Artikel/792502/Gaat-Nvidia-te-hard.aspx

Conclusie: Nvidia staat klaar om de opmars te hervatten. De opvatting van mijn vorige blog staat 100% overeind: Gezien het uitermate sterke technisch profiel, zal een hapering niet structureel zijn. Want beleggers die de rally van Nvidia gemist hebben, zullen op elke forse dip alsnog instappen. De fors hogere correctiebodem van april rond $756,06 bewijst de gretigheid onder beleggers.

Deze keer bekijk ik het korte- en langetermijnplaatje van Nvidia, alsmede enkele indicatoren.

Nvidia zoekt de grens op

Nvidia is de weerstand $974 (gevormd op 8 maart) genaderd. Het neutrale technische plaatje krijgt een nieuwe positieve impuls indien deze koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden. Na een uitbraak boven $974,00 wordt $1.150 het volgende kortetermijn koersdoel.

Nvidia loopt vooruit op een opwaartse uitbraak nu er hogere bodems worden gevormd.

De steun van Nvidia ligt er pas rond $756,06 (bodem van 19 april).

De opwaarts krullende relatieve sterktelijn signaleert een sterkere performance van Nvidia ten opzichte van de brede markt. De vlakke moneyflow, signaleert dat er geen nieuw geld in de markt komt.

Nvidia vormt een fors hogere bodem

In de recente terugval vormt Nvidia rond rond $756,06 (van 19 april) een mogelijke hogere bodem, binnen de stijgende trend.

Het uitermate sterke positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers ver boven de toppen van eind vorig jaar weet te blijven. Die oude horde bevindt zich op $502,66 (van 25 augustus 2023). Weerstand ligt rond $974 (gevormd op 8 maart).

De stijgende lijn van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) blijft opwaarts gericht, dit wijst op sterke prestaties ten opzichte van de rest van de markt.

NVIDIA: Meerjarige uptrend

De koers van Nvidia bevindt zich in de bovenste regionen van het meerjarige stijgende trendkanaal. De denkbeeldige trendlijn T over alle belangrijke koerstoppen sinds 2012 ligt thans rond $1.250.

Opvallend zijn de vele succesvolle pulbacks, afgebakend met de blauwe horizontale lijntjes.

In principe zou de koers van Nvidia kunnen halveren, zonder et meerjarige stijgende trendkanaal geweld aan te doen.

NVIDIA: niet langer in extreme overbought conditie



De RSI van Nvidia meet overreacties van de markt. De RSI staat, met een stand van bijna 71, niet in de gevarenzone. De RSI geeft dus geen overbought conditie (overgekocht) aan. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die overreacties van de markt weergeeft.

Dit voorjaar was er wel sprake van een extreme overbought situatie. Rond het all time high op $974, van 8 maart, noteerde de RSI even een stand van bijna 93, dus ver in de gevarenzone.

De RSI geeft aan wanneer de markt te ver naar boven doorschiet. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Aan de RSI kunnen echter geen directe verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke stijgende trend kan soms maandenlang overbought blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.

Het valt op dat eerdere extreem hoge RSI-waarden in het verleden steeds tot correcties hebben geleid.

NVIDIA: afstand tussen koers en 200-dagenlijn niet extreem

De grafiek hieronder behoeft enige toelichting. Om de afwijking van de koers ten opzichte van de 200-dagenlijn goed zichtbaar te maken, is de 200-dagenlijn strak getrokken tot een horizontale lijn (groene lijn rond 0).

De getallen op de Y-as, de verticale as, geven de procentuele afwijking van de koers ten opzichte van de 200-dagenlijn (paarse lijn) weer. De koers van Nvidia zelf wordt weergegeven door de grillige lijn erboven. Deze lijn heeft drie kleuren:

Zwart: de koers bevindt zich minder dan 30% van de de 200-dagenlijn af, dus in de veilige zone

Blauw: de koers nadert de gevarenzone, waarbij het risico dreigt dat de 30% zone wordt overschreden

Rood: de koers bevindt zich meer dan 30% van de de 200-dagenlijn af, dus in de gevarenzone

De koers van NVIDIA was dit voorjaar bijna 80% verwijderd van haar 200-dagenlijn. Dat was extreem ver. Dat gaf indertijd aan dat, wat betreft de afwijking ten opzichte van de 200-dagenlijn, Nvidia in de gevarenzone verkeerde.

Op dit moment staat koers van NVIDIA zo´n 42% boven haar 200-dagenlijn. Dat is hoog, maar in een bullmarkt acceptabel.

Ook bij deze indicator geldt de waarschuwing dat het bereiken van de gevarenzone niet direct betekent dat een correctie nu op de loer ligt. Want bij een aandeel in een sterke stijgende trend kan de procentuele afwijking (van de koers ten opzichte van de 200-dagenlijn) zich soms maandenlang in de gevarenzone bewegen.