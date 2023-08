Beursblik: zeer sterk kwartaal ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft een zeer sterk kwartaal achter de rug. Dit concludeerden analisten van KBC Securities donderdag. De nettowinst steeg met meer dan 80 procent naar 2,16 miljard euro. De analistenconsensus rekende op een stijging tot slechts 1,8 miljard euro, benadrukte KBC. De CET1 ratio steeg naar 14,9 procent. Verder wees KBC op de dalende kosten bij ING, waardoor het rendement op het eigen vermogen steeg naar 11,7 procent. ING betaalt een kwartaaldividend van 0,35 euro per aandeel, maar volgens KBC zit er meer in het vat. KBC herhaalde het koopadvies op ING met een koersdoel van 16,00 euro. Maar er is ruimte voor meer, voegde KBC daaraan toe. Het aandeel ING stijgt donderdag 0,2 procent naar 13,08 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.