Voorbeurs 31 mei | Alle ogen gericht op PCE-prijsindex (VS) en gelooft u in sprookjes?

De laatste beursdag van mei is aangebroken. Wall Street bleef bevangen door renteangst en sloot lager. In Azië zoeken de koersen het juist hogerop. De AEX sloot gisteren vlak op 905,58 punten. De futures wijzen opnieuw op een vlakke opening voor onze hoofdindex: +0,1%.

Dan gaat het er wellicht nog om spannen of we deze maand afsluiten boven de 900 punten. Afgelopen maand steeg de AEX met zo'n 3% en is het maar te hopen dat menig belegger niet gelooft in het beursgezegde 'Sell in May & go away'. Als dit toch uw handelsmotto is, hoop ik dat u heeft gewacht tot het einde van de maand. We vroegen ernaar in onze maandelijkse sentimentspeiling en uit de reacties (920 in totaal) bleek dat 88,3% van de beleggers zich er niets van aantrekt. Slechts 11,7% gaf aan wel positief af te bouwen.

Inmiddels staat de peiling voor juni ook al uit. Mocht u nog niet hebben gestemd op uw favoriete AEX-aandeel voor de maand juni, dan kunt u dat via deze link nog doen. Deze maand staan bovendien de smallcap-aandelen centraal. Eerder schreven Pieter Kort en ik een artikel over de favoriete smallcaps van Teslin, Add Value Fund, ASN en onze eigen IEX Beleggersdesk. Laat weten welke smallcap-aandelen u interessant vindt en kom er volgende week achter of uw ideeën overeenkomen met die van uw medebeleggers.

Dan naar alles wat de beurs ons vandaag te bieden heeft. En surprise, dat is een hoop. De markt kijkt de hele week al reikhalzend uit naar de PCE-prijsindex (VS) om 14.30u onze tijd. Bedrijfscijfers zijn er nauwelijks meer, maar dat geldt allerminst voor macro-data. Het varieert van Nederlandse (voorlopige) inflatiecijfers, tot Franse BBP-cijfers en cijfers over Duitse detailhandelsverkopen. In de loop van de middag krijgen we inzicht in de belangrijke PCE-prijsindex. Kortom, voor ieder wat wils.

Goudlokje-economie een sprookje?

Ook kwam J.P. Morgan met een interessant verhaal over een Goudlokje-economie. Absoluut het delen waard. "De Amerikaanse economie draait goed, gezien de florerende aandelenmarkten en stijgende bedrijfswinsten", zo zegt Madison Faller, Global Investment Strategist bij J.P. Morgan. Toch ziet Faller gelijkenissen met het sprookje van Goudlokje. Is de economie nu precies goed? Net zoals de pap die Goudlokje vond in het huis van de drie beren?

De pap die nog steeds te warm is, is inflatie. Hoewel de inflatie eindelijk iets lijkt af te koelen, met een daling naar 3,4% in april van 3,5% in maart, is het nog steeds te hoog naar de smaak van de Federal Reserve. Meer dan 55% van de componenten van de consumentenprijsindex (CPI) liggen nu onder de 2% doelstelling, een duidelijke verbetering vergeleken met een jaar geleden. Toch blijft de huisvestinginflatie hardnekkig en zijn de dienstenprijzen lastig te temmen. Maar wil de rente omlaag, moet de inflatie omlaag.

De nog steeds te koude pap komt door de toename van betalingsachterstanden op creditcards. Een toenemend aantal consumenten doet namelijk al boodschappen met een creditcard. Verwachtingen van renteverlagingen in 2024 worden dan ook niet voor niets getemperd door nog altijd te hoge inflatie.

De Fed houdt de rente daarom hoog, waardoor lenen duur blijft voor zowel consumenten als bedrijven. De hoge rente zet vooral druk op kleine en middelgrote bedrijven. En laten die bedrijven nu net de ruggengraat van de Amerikaanse economie zijn. Consumentenbestedingen staan ook onder druk, met een toename van betalingsachterstanden op creditcards en autoleningen. Dat ziet u duidelijk terug in onderstaande grafiek.

Precies goed zijn de bedrijfswinsten. Ondanks alle uitdagingen zagen S&P 500-bedrijven hun winsten in het eerste kwartaal met meer dan 5% stijgen. Alle sectoren overtroffen de verwachtingen, en bedrijven belonen hun aandeelhouders royaal met verhoogde aandeleninkopen. Er zijn grootschalige investeringsplannen aangekondigd, vooral in Artificiële Intelligentie (AI), wat verder reikt dan alleen de grote techbedrijven. Dus, gelooft u nog in sprookjes?

Wat gaat er bij Basic-Fit gebeuren?

Kijk vandaag ook nog even met een schuin oog naar Basic-Fit. Na de recent aangekondigde btw-verhoging op boeken, lijken namelijk nu sportscholen de sjaak. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat ook fitnessen straks duurder gaat worden door een verhoogd btw-tarief. Als de btw op een abonnement bij de sportschool van 9 naar 21% gaat, is dat uiteraard geen goed nieuws voor de mensen die naar de sportschool gaan. Ruim 7 miljoen Nederlanders sporten volgens het POS bij een commerciële sportaanbieder.

Ook Basic-Fit zal deze situatie nauwlettend in de gaten houden. Het is ook niet zo dat het aandeel Basic-Fit de wind al in de rug heeft: ytd noteert het aandeel 17% lager. Wordt een abonnement bij de sportschool een luxegoed?

Ook fitnessen straks duurder door hoger btw-tarief: ‘Dit zal miljoenen sporters in de portemonnee raken’ https://t.co/n4IomNJLs9 — Het Parool (@parool) May 30, 2024

Wall Street eensgezind lager

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde ongeveer een half procentje. De Dow Jones-index daalde nog iets harder, onder meer door een koersval van het aandeel Salesforce. Hieronder ziet u het scorebord.

De hardste daler is dus techbeurs Nasdaq met iets meer dan een procent, waarbij Nvidia (-3,8%) voor het eerst sinds de sterke kwartaalcijfers terrein verloor. U gelooft het niet, maar er zitten ook beleggers short op Nvidia. Kijkt u hieronder maar even mee.

Azië overwegend hoger

De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend eensgezind in het groen, in aanloop naar inflatiecijfers in de Eurozone en de VS. Koplopers waren vanochtend de beurzen in Tokio en Hongkong met winsten van krap een procent.

In Azië liet de Japanse industriële productie in april een verrassende daling zien van 0,1% op maandbasis, terwijl de kerninflatie in mei conform verwachting uitkwam op 1,9%. Chinese overheidscijfers toonden een krimp in de Chinese industrie, na twee maanden van groei, terwijl het groeitempo in dienstensector iets daalde.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting vlak.

Europese futures wijzen op een overwegend lagere.

Azië sloot overwegend hoger.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 14,47.

De euro noteert op 1,0820 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,94%.

De goudprijs staat vlak op $2.344 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $77,66.

Bitcoin noteert op $68,486.

