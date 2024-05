AEX neutraal van start gegaan, Pharming -10% Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 905,66 punten, terwijl de Midkap fractioneel in het rood noteerde. Onder de hoofdaandelen daalde ASR Nederland 3,5 procent, vanwege een ex-dividend notering. Prosus verloor daarnaast circa twee procent. UMG won krap een procent en NN steeg meer dan een procent. In de AMX won Galapagos 2,3 procent. Het biotechbedrijf gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties. Inpost werd 3,3 procent duurder, maar Just Eat-Takeaway daalde bijna een procent. In de AScX won Sligro meer dan drie procent, zonder direct aanwijsbare reden. Pharming daalde juist 10 procent. De lopende beoordeling van het middel leniolisib van Pharming voor de behandeling van APDS in de Europese Unie loopt vertraging op, zo moest het bedrijf donderdagavond melden. Bron: ABM Financial News

