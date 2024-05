Valuta: euro verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,0844 dollar in afwachting van wat de hele week de markt al in de greep houdt: de kerninflatie van de VS in april.

"Daar gaat het vrijdag allemaal om", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Iedere afwijking van de prognose en trend zal zeer nauwkeurig worden gewogen en vrij zeker tot beweging leiden in de euro/dollar."

De kerninflatie daalt in de prognose met 10 basispunten op jaarbasis naar 2,7 procent en dat geldt ook voor de inflatie op maandbasis die daarmee uit zou komen op 0,2 procent. De totale inflatie van de VS in april wordt verwacht uit te komen op 2,7 procent op jaarbasis, gelijk aan de inflatie over maart. Op maandbasis wordt vooraf uitgegaan van 0,3 procent aan prijsstijging en ook dat is gelijk aan de stijging zoals deze over maart werd gerapporteerd.

De inflatie van de eurozone werd vanochtend al gepubliceerd. Die kwam in mei uit op 2,6 procent, tegen 2,4 procent in april en een verwachte 2,5 procent. De kerninflatie bedroeg 2,9 procent tegen 2,7 procent een maand eerder en een verwachte 2,7 procent. De cijfers zorgden vrijdag voor een lichte stijging van de euro ten opzichte van de dollar.

De voorzitter van de Fed van New York John Williams vindt het huidige niveau van de Amerikaanse rente geschikt om de inflatie van de VS te beteugelen. Williams verwachtte donderdag in New York bij de Economic Club dat de inflatie in de tweede helft van dit jaar geleidelijk omlaag gaat.

De Franse inflatie in mei bleef met 2,2 procent op jaarbasis gelijk aan de prijsstijging in april, maar was wel lager dan de verwachte 2,4 procent.

De Zuid-Afrikaanse rand staat onder druk na de verkiezingsuitslag van donderdag, waardoor het ANC een coalitie moet vormen en waarmee onzeker is met welke partij dat zal zijn.

De euro noteerde vrijdag fractioneel hoger op 1,0844 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8525 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2715 dollar.