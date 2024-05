Beursblik: Renewi zet goede stappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van Renewi verrasten niet, na de update die de afvalspecialist al in april gaf, maar de verkoop van UK Municipal betekent dat het bedrijf een nieuwe hoofdstuk begint. Dit stelden analisten van Berenberg vrijdag in een rapport. Berenberg meent dat Renewi met de jaarcijfers heeft laten zien een flinke progressie te boeken met de drie beloftes die het bedrijf zijn aandeelhouders deed, namelijk het optimaliseren van de portefeuille, betere marges en aandeelhoudersbeloningen en het aanjagen van de autonome groei. De verkoop van UK Municipal kost Renewi 146 miljoen euro plus 7 tot 8 miljoen euro aan transactiekosten. Kortom er stroom circa 154 miljoen euro uit de onderneming. Maar de verplichtingen dalen ook met 89 miljoen euro, waardoor de deal per saldo 57 miljoen euro netto kost, aldus analist James Bayliss. Renewi gaf aan dat de verkoop van UK Municipal 15 tot 20 miljoen euro aan vrije kasstroom oplevert en Berenberg schat dat de EBIT-marge met minimaal 50 basispunten verbetert. "Met hogere marges en een beter gestroomlijnde organisatie met meer focus, denken we dat een omzetgroei van circa 5 procent en een dubbelcijferige groei van de EBIT haalbaar is", aldus Bayliss. De analist denkt dat Renewi de schuld jaarlijks met 40 tot 50 miljoen euro kan verlagen. Berenberg handhaafde het koopadvies op Renewi met een koersdoel van 7,10 Britse pond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.