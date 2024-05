Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag verdeeld in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur 0,1 procent lager op 517,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 18.474,85 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 7.970,60 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 8.251,20 punten. Bij die cijfers draait het om de kerninflatie die samen met de inkomens en de bestedingen over april naar buiten worden gebracht en die door de Fed als leidraad worden genomen voor de afstemming van het rentebeleid. Er wordt gerekend op een PCE-inflatie van 2,7 procent in april en een kerninflatie van 2,8 procent, wat erop zou wijzen dat de inflatiedruk iets aan het afnemen is. De aandacht zal opnieuw uitgaan naar de dienstensector, waar de opwaartse druk op de consumentenprijzen vooral zit. "Hoger dan verwachte cijfers, die wijzen op aanhoudende prijsdruk, kunnen het voor de Fed moeilijker maken om de rente de komende maanden te verlagen. Beleidsmakers hopen daarom waarschijnlijk op een misser bij de kern-PCE, vooral bij het maandcijfer, zonder opwaartse bijstellingen van cijfers voor eerdere maanden", schreven marktanalisten van CMC Markets eerder in een vooruitblik. De inflatie in de eurozone bleek vanochtend te zijn gestegen. De inflatie steeg van 2,4 naar 2,6 procent en de kerninflatie van 2,7 naar 2,9 procent. De markt verwacht dat de ECB volgende week de rente zal verlagen. "Economen hebben hun verwachtingen voor de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank teruggeschroefd, volgens een recente Bloomberg-enquête. Waar eerst zes kwartaalverlagingen werden voorzien, is de consensus nu dat er minder verlagingen zullen zijn, met een verwachte daling van de depositorente van 4 procent naar 2,75 procent tegen juni volgend jaar", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx Olie noteerde vrijdag hoger . Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 78,00 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 81,99 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,1 procent. De rentes liepen wat op en de euro/dollar noteerde op 1,0843. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0822 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0830 op de borden. Bedrijfsnieuws UCB heeft een positief advies ontvangen van het CHMP voor het mogen toedienen van een zwaardere dosis Bimzelx. De koers steeg 0,8 procent. Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Elia verlaagd van 130,00 naar 120,00 euro met handhaving van het koopadvies. De bank besloot het model te herzien nu de rente op tienjarige staatsobligaties in Duitsland en België de hoogste niveaus van het afgelopen jaar bereikte en nam daarbij ook de overname van het Amerikaanse energiebedrijf EnergyRe Giga ter waarde van 400 miljoen dollar mee in zijn taxaties, na de afronding van de deal in februari van dit jaar. De koers liep 0,8 procent op. KBC Securities heeft het koersdoel voor Umicore verlaagd van 26,00 naar 23,00 euro met handhaving van het Accumuleren advies. De bank besloot een voorzichtiger standpunt in te nemen over de vooruitzichten en groei van de kathode actieve materialen ofwel de CAM-activiteiten na de verrassende CEO-wissel medio mei en de opmerkingen van het bedrijf dat het opnieuw beoordelen van de ontwikkelingsplannen in Battery Materials een van de belangrijkste prioriteiten van de nieuwe CEO zal zijn. De koers daalde 1,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 daalde donderdag 0,6 procent op 5.235,48 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 16.737,08 punten. De Dow Jones index leverde 0,9 procent in op 38.111,48 punten. Bron: ABM Financial News

