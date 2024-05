AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde vrijdag richting het einde van de ochtend vrijwel onveranderd. De AEX index noteerde 0,2 procent lager op 904,01 punten.

Beleggers kijken uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers om zo meer inzicht te krijgen in het toekomstig monetair beleid van de Federal Reserve.

De inflatie in de eurozone bleek zojuist gestegen. De inflatie steeg van 2,4 naar 2,6 procent en de kerninflatie van 2,7 naar 2,9 procent. De markt verwacht dat de ECB volgende week de rente zal verlagen.

"Economen hebben hun verwachtingen voor de renteverlagingen van de Europese Centrale Bank teruggeschroefd, volgens een recente Bloomberg-enquête. Waar eerst zes kwartaalverlagingen werden voorzien, is de consensus nu dat er minder verlagingen zullen zijn, met een verwachte daling van de depositorente van 4 procent naar 2,75 procent tegen juni volgend jaar", zei beleggingsspecialis Kevin Verstraete van Lynx.

"De sterkere economische opleving in Europa en aanhoudende inflatierisico’s hebben tot deze bijgestelde verwachtingen geleid. Dit scenario leidt tot potentieel meer marktonzekerheid en volatiliteit, wat belangrijk is voor beleggers om in de gaten te houden als ze navigeren door de toekomstige rentebeslissingen van de ECB", vulde Verstraete aan.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de inflatie in Nederland in mei stabiel is gebleven op 2,7 procent. In Frankrijk bleken de consumentenprijzen in mei, net als in april, met 2,2 procent gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0838. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0830 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0832 op de borden.

Olie werd vrijdag 0,2 procent goedkoper op 77,78 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerde een minderheid van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ING met een koerswinst van 0,7 procent. Shell won 0,6 procent en ArcelorMittal 0,5 procent. Besi daalde met 1,4 procent en Prosus met 3,7 procent.

In de AMX ging JDE Peet's aan kop met een winst van 0,8 procent, terwijl Alfen 0,6 procent steeg.

Fugo daalde 2,0 procent. De bodemonderzoeker heeft zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. Tussen 20 maart en 30 mei kocht de onderneming 2 miljoen eigen aandelen in. Just Eat Takeaway verloor 2,1 procent.

Galapagos gaat samenwerken met Adaptimmune Therapeutics, met een optie om de nieuwe generatie TCR T-celtherapie van het Britse bedrijf exclusief te licentiëren voor hoofd- en halskanker en mogelijke toekomstige vaste tumor indicaties. Het aandeel steeg 0,3 procent.

In de AScX bungelde Pharming onderaan met een verlies van 5,2 procent, na het nieuws dat de lopende regulatoire beoordeling van het middel leniolisib voor de behandeling van APDS in de Europese Unie vertraging oploopt. Vivoryon was met een winst van 26,8 procent de sterkste stijger. NX Filtration steeg na de koersval op donderdag met 3,1 procent.

Renewi steeg 0,7 procent, na een positief analistenrapport van Berenberg. Volgens analist James Bayliss begint het bedrijf met de verkoop van UK Municipal aan een nieuw hoofdstuk. "Met hogere marges en een beter gestroomlijnde organisatie met meer focus, denken we dat een omzetgroei van circa 5 procent en een dubbelcijferige groei van de EBIT haalbaar is", zei Bayliss.