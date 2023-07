Jefferies: Just Eat Takeaway komt belofte na Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft zijn belofte nagekomen door een verbetering in de brutotransactiewaarde te rapporteren, tegen constante wisselkoersen. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. Twee van de vier segmenten laten nu groei zien, aldus de analisten. Dit maakt het volgens hen waarschijnlijker dat de maaltijdbezorger aan de eigen outlook voor 2023 kan voldoen. In het afgelopen jaar overtrof Just Eat Takeaway de EBITDA-verwachtingen. De analisten vragen zich af waarom de maaltijdbezorger niet opnieuw de outlook verhoogde. "Daar hield de consensus wel rekening mee", aldus de analisten. Jefferies denkt dat beleggers vandaag positief zullen reageren op het halfjaarrapport van Just Eat Takeaway.com. Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 15,99 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.