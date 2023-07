Nederlandse huizenprijzen dalen even hard als vorige maand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse huizenprijzen zijn in juni vrijwel gelijk gebleven ten opzicht van mei, maar daalden op jaarbasis net zo hard als vorige maand. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. De prijzen waren in juni 5,5 procent hoger dan een jaar eerder. In mei was de daling 5,6 procent. Sinds mei stegen de prijzen met 0,2 procent, na vier maanden van dalingen. Sinds het dieptepunt in 2023 stegen de huizenprijzen tot augustus 2022 en sinds is er een dalende lijn ingezet. Er werden juni 16.585 woningtransacties geregistreerd, bijna 6 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste helft van dit jaar weerden 7 procent minder woningen verkocht dan vorig jaar in dezelfde periode: 84.937 stuks. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.