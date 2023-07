Jefferies verlaagt koersdoelen IMCD en Azelis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN) Jefferies heeft woensdag de koersdoelen voor chemiespelers IMCD en Azelis verlaagd. Voor IMCD ging het koersdoel van 175,00 naar 160,00 euro en voor Azelis ging het koersdoel van 28,00 naar 24,00 euro. Het koopadvies en Houden advies voor respectievelijk IMCD en Azelis werden gehandhaafd. Jefferies verkiest IMCD boven Azelis, gezien de betere staat van dienst, een hogere winstgevendheid met name in de regio Azie-Pacific en een overnamestrategie die meer waarde toevoegde. Dit resulteerde over de laatste vijf jaar in een hoger rendement op geïnvesteerd kapitaal, van 19,3 procent bij IMCD, tegenover 13,6 procent bij Azelis. De Amerikaanse zakenbank verwacht dat de bedrijfsresultaten in de sector speciaalchemie blijk zullen geven van veerkracht, ondanks dat voorraadafbouw en prijsdruk in de bredere chemische sector de resultaten onder druk zet. Een deel van de voorraadafbouw in de sector speciaalchemie zal worden gecompenseerd door verdere groei in life sciences, waar de marges hoger zijn en wat volgens analist David Kerstens zal leiden tot positieve mixeffecten. Distributeurs van speciaalchemie en ingrediënten hebben in het verleden bewezen relatief defensief te zijn in periodes van economische zwakte, zo merkte de analist op. "IMCD en Azelis behoren tot de toonaangevende spelers in deze gefragmenteerde industrie en zijn goed gepositioneerd om te profiteren van een verdere consolidatie", concludeerde Kerstens. Azelis zal de resultaten over de eerste zes maanden van het boekjaar op 3 augustus publiceren, een dag later gevolgd door IMCD. Op de beurs van Brussel noteerde het aandeel Azelis dinsdag op 21,52 euro. In Amsterdam sloot IMCD op 131,60 euro. Bron: ABM Financial News

