ASML en NXP investeren miljoenen in Smart Photonics Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse overheid heeft samen met onder meer ASML en NXP 100 miljoen euro in de Eindhovense chipfabriek Smart Photonics gestoken. Dit maakte Smart Photonics woensdag bekend. Ook VDL Groep en financiële instellingen als ING en Deep Tech Fund investeren mee. Het Deep Tech Fund wordt deels gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid is goed voor 60 miljoen van het totaal en de investering vloeit voort uit het zogeheten PhotonDelta-project, dat is gericht op de ontwikkeling van chips die werken op basis van licht. Bestaande geldverstrekkers als Innovation Industries, BOM, PhotonDelta and KPN Ventures doen eveneens mee in de investeringsronde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.