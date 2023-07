Beursblik: trends ING houden aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft in aanloop naar de kwartaalcijfers van ING op 3 augustus de taxaties verhoogd en het koersdoel bijgesteld van 16,80 naar 16,90 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Johan Ekblom. "We verwachten dat de onderliggende trends min of meer vergelijkbaar zich met die we in het eerste kwartaal zagen, met een aanhoudende stijging van de nettorentebaten, fee-inkomsten die onder druk staan en kostenstijgingen door de inflatie", blikte Ekblom vooruit. Hij rekent op een CET 1 ratio van 14,5 procent, 2 procentpunt boven de doelstelling. Verder wees Ekblom erop dat beleggers niet hoeven te rekenen op nieuws omtrent nieuwe aandeleninkoopprogramma's, dat zal pas in november bij de cijfers over het derde kwartaal gebeuren. Het huidige programma loopt tot oktober. "Met een derde van de looptijd van het inkoopprogramma achter de rug, heeft ING tot op heden minder dan 10 procent van de beoogde 1,5 miljard euro ingekocht", meent Ekblom. De analist denkt dan ook dat de markt graag wil horen dat het programma binnen de afgesproken tijd wordt afgerond. Ekblom vindt ING nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd en ziet ruimte voor een stevig koersherstel. Het aandeel ING noteert dinsdag 0,6 procent hoger op 12,37 euro. Bron: ABM Financial News

