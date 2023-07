Beursblik: stijgende omzet en winst verwacht voor Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft een betere eerste jaarhelft achter de rug. Dit is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. Volgens deze analisten zou de omzet zijn gestegen van 329 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022 naar 369 miljoen euro in de eerste helft van 2023. Alle regio's droegen volgens de analisten bij aan deze stijging, maar vooral Noord-Amerika presteerde sterk met een omzetstijging op jaarbasis van 112 naar 144 miljoen euro. Dankzij deze stijgende omzet trok ook de winstgevendheid aan. De aangepaste EBITDA liep op van 63 miljoen naar ruim 70 miljoen euro. De marge daalde wel iets, van 19,3 naar 19,1 procent, denken de analisten. Medio april meldde Fagron dat de omzet in het eerste kwartaal met 16 procent was gestegen naar 181 miljoen euro. De magistrale bereider sprak van solide prestaties in Europa en Noord-Amerika en een "voorzichtige" terugkeer naar een autonome omzetgroei in Latijns-Amerika. "We blijven vol vertrouwen in de vooruitzichten van ons bedrijf wereldwijd en herhalen onze guidance voor 2023 en voor de middellange termijn, die we eerder dit jaar gaven", zei CEO Rafael Padilla in april. Uitgaande van geen significante wijzigingen in de huidige marktomstandigheden, verwacht Fagron een autonome omzetgroei voor 2023 van 5 tot 10 procent in combinatie met een stijgende winstgevendheid "die zich gedurende het jaar geleidelijk zal ontwikkelen". "We blijven inzetten op onze gedisciplineerde acquisitiestrategie als belangrijk onderdeel van de groeistrategie van Fagron in alle regio's waarin we actief zijn", voegde Padilla daar nog aan toe. De analisten zijn ook voor heel 2023 positief gestemd. Zij rekenen op een omzetstijging van 684 naar 747 miljoen euro. De aangepaste EBITDA zal volgens hen oplopen van 131 naar 145 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

