ASML vreest niet voor impact nieuwe exportregels

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML verwacht niet dat de aanvullende exportcontrolemaatregelen die Nederland vandaag aankondigde, een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde. Dit liet ASML vrijdag in een reactie weten. De verwachtingen op de lange termijn baseert ASML vooral op wereldwijde trends voor de vraag en de technologie, in plaats van op specifieke locaties. De nieuwe regels, die vanaf 1 september gelden, hebben betrekking op de meest geavanceerde DUV-systemen, ofwel de TWINSCAN NXT:2000i en de opvolgers hiervan. Voortaan moet ASML voor deze machines toestemming vragen alvorens ze te kunnen leveren. De Nederlandse overheid bepaalt dan of het hiervoor toestemming verleent. ASML herhaalde dat er al regels gelden voor de export van EUV-machines. Die worden momenteel niet geleverd aan China. Bron: ABM Financial News

