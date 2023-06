Reuters: VS wil levering machines van ASML aan China verder beperken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten willen dat ASML minder DUV-machines levert aan China. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van een bron. De VS willen de levering aan zes chipfabrieken in China beperken. Het gaat onder meer om een fabriek van Semiconductor Manufacturing International Corporation. Onder de nieuwe regels kan Washington besluiten dat bepaalde apparatuur niet geleverd mag worden aan de zes Chinese fabrieken, zelfs als slechts een klein percentage van de apparatuur Amerikaanse componenten bevat. Bron: ABM Financial News

