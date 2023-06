Aandeelhouders DSM-Firmenich akkoord met dividenduitkering Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van DSM Firmenich zijn donderdag akkoord gegaan met de uitkering van een dividend van 1,60 euro per aandeel. Dat gebeurde tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Ook kwam er goedkeuring om de resultaten van DSM en Firmenich voor de periode 1 januari tot en met 8 mei 2023 gescheiden te rapporteren. Tijdens de Bava kwam er verder groen licht voor het beloningsbeleid van het management. Bron: ABM Financial News

