Beursblik: overname Heijmans goede keuze

Aan de lezer om te verzinnen hoe dit stukje er uit had gezien als de koers met -4% had gereageerd i.p.v. +4%

Analisten praten altijd de koers achterna.



Stel dat Heijmans eigenlijk €20 p/a (beurswaarde ±€500m) waard was en Van Wanrooij €150m. Dit op basis van bedrijfsresultaat en cash.

Schuld neemt toe met ±€270m en aantal aandelen met 2,3m.

Na de transactie is er [€500m + €150m - €270m]=€380m aan waarde verdeeld over zo'n (24,5+2,3m)=26,8m aandelen is ±€14 p/a.

Nog steeds ondergewaardeerd, maar 60% van de 'overwaarde' zit inmiddels bij de familie Van Wanrooij.



En Heijmans is beduidend riskanter geworden als belegging.



Uiteraard nogal een ruwe natte vinger berekening.