Tech aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 764,56 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een rustige start van de week voor de Europese beurzen, waarbij op maandag al solide winsten werden geboekt in onder meer Frankfurt en Parijs, terwijl de Britse beurs juist achterliep door de scherpe daling van de olieprijzen.

"De zwakte in de olieprijzen is welkom, gezien dit direct aan de pomp te zien zal zijn", aldus Hewson. Ook zullen bedrijven profiteren van de lagere transportlasten en logistieke kosten.

"Een van de meest noemenswaardige trends in de afgelopen maanden is hoe snel de inflatie in de VS vertraagt", aldus CMC. In juni vorig jaar piekte de Amerikaanse inflatie nog op 9,1 procent en loopt sindsdien alleen maar verder terug. De neerwaartse trend versnelde in de afgelopen maanden, nadat de inflatie aan het einde van 2022 uitkwam op 6,5 procent. In april viel de inflatie terug tot 4,9 procent, het laagste niveau in twee jaar, terwijl de kernprijzen tot 5,5 procent stegen.

"De scherpe daling van de energieprijzen, naast die van andere grondstoffen, hebben de vertraging verder in gang gezet, ondanks dat de voedingsprijzen hoog blijven."

Het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verschijnt zal "cruciaal" zijn voor het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, zo stelden analisten van SEB. Voor morgen wordt de kans op een renteverhoging van 25 basispunten ingeschat op 24 procent, zo blijkt uit de CME FedWatch Tool.

De analist ziet dat techbeurs Nasdaq er ook goed bij ligt en opnieuw het hoogste niveau in 14 maanden opzoekt.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het economisch sentiment in Duitsland in juni onverwacht is verbeterd, hoewel het cijfer wel negatief bleef. De index steeg van -10,7 in mei naar -8,5 deze maand, waar -13,0 was voorzien.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0809. De olieprijzen stijgen weer na een behoorlijke daling op maandag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de 'chippers' aan kop. ASMI won 4,5 procent, terwijl ASML en Besi 2 tot 3 procent stegen. De koersstijging van Besi schrijft handelaar Bert van der Pol van Today's Group toe aan een verse koopaanbeveling van Redburn. De analisten hanteren een koersdoel van 120,00 euro.

Aegon en ASR leverden rond een half procent in, terwijl Unilever een procent daalde.

In de AMX daalde Just Eat Takeaway licht. Grubhub, eigendom van het Nederlandse Just Eat Takeaway.com, is van plan om circa 15 procent van zijn personeel te ontslaan om de kosten te verlagen en concurrerend te blijven. Een goede stap volgens ING.

Signify ging aan kop met een plus van ruim 3 procent en Galapagos was hekkensluiter met een verlies van 2 procent.

In de AScX wonnen Azerion en Accsys tot 3 procent. CM.com verloor 2,5 procent en ook Fastned leverde ruim 2 procent in.

RoodMicrotec steeg 27 procent na een overnamebod.