AEX houdt schade beperkt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,2 procent tot 759,32 punten, terwijl de AMX een winst van 0,1 procent liet optekenen. Het Damrak trapte vrijdag op de rem in aanloop naar de rentebesluiten volgende week van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op respectievelijk woensdag en donderdag. De sterker dan verwachte stijging van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS ondersteunde het sentiment, aangezien dit de kans verkleint dat de Fed de rente volgende week verhoogt, maar de uitkomst blijft volgens marktvolgers onzeker en beleggers blijven daarom op hun hoede. Dat de ECB de rente zal verhogen, lijkt een zekerheidje. "De renteverhogingen deze week in Australië en Canada hebben beleggers zenuwachtig gemaakt, dus voorzichtigheid zou wel eens de boventoon kunnen voeren in de eerste helft van volgende week", zei IG. ING blijft van mening dat de Fed de beleidstarieven op 14 juni ongewijzigd zal laten. De bank verwacht dat er binnen het comité enige onenigheid zal zijn en dat tegenvallende inflatiecijfers, die dinsdagmiddag verschijnen, het besluit om de rentes ongemoeid te laten,het maar net zal halen. "Hoe dan ook, de Fed zal de deur open laten voor verdere rentebewegingen", waarschuwde ING. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de Nederlandse industrie in april 12,1 procent minder heeft geproduceerd, na een afname met 3,7 procent in maart. De euro/dollar noteerde op 1,0754. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0772 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0784 op de borden. Olie noteerde vrijdag vrijwel stabiel. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 11 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door UMG met een winst van 1,4 procent, gevolgd door Aegon en NN Group met winsten van 0,9 procent. De rode lantaarn was voor IMCD met een verlies van 5,9 procent. DSM Firmenich verloor 2,1 procent en Akzo Nobel daalde 1,8 procent. De 'chippers' deden het ook goed. Besi steeg 0,9 procent, terwijl ASML 0,6 procent won en ASMI 0,1 procent hoger noteerde. In de AMX won CTP 2,1 procent, Basic-Fit steeg 2,0 procent en Fagron verloor 1,6 procent. In de AScX ging CM.com aan kop met een winst van 6,2 procent. Azerion daalde 2,4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.301,49 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.