Oud-bestuurder First Republic Bank wordt hoofd centrale bank Turkije Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Hafize Gaye Erkan, een voormalig co-CEO van de First Republic Bank, aangesteld om de centrale bank van Turkije te gaan leiden. Erkan was tot eind 2021 co-CEO van de First Republic Bank, die vorige maand instortte en werd verkocht aan JPMorgan Chase. Ze werkte eerder voor Goldman Sachs en was lid van de raad van bestuur van juweliersketen Tiffany & Co. Erkan is de eerste vrouwelijke voorzitter van de centrale bank van Turkije en vervangt Sahap Kavcioglu, die in maart 2021 werd geïnstalleerd toen de Turkse president zijn greep op de economie versterkte. Erdogan dwong de centrale bank dat jaar tot een reeks renteverlagingen die Turkije in een valutacrisis deed belanden en de inflatie enorm aanwakkerde. De benoeming van Erkan wordt mogelijk een kantelpunt in het onorthodoxe monetaire beleid dat voor economische instabiliteit heeft gezorgd en buitenlandse investeerders het land uit heeft gejaagd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.