Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na de kleine winsten op Wall Street dinsdagavond.

IG voorziet een openingswinst van 39 punten voor de Duitse DAX, een plus van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag licht hoger. Beleggers bleven risicomijdend, in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank volgende week.

Het optimisme van eerder deze week is bewolkt door hernieuwde zorgen over een dreigende recessie in Amerika, terwijl de repercussies van de bankencrisis terug lijken te komen om grote Amerikaanse kredietverleners de voet dwars te zetten, zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Hij wees ook op een onverwachte renteverhoging in Australië, waar de beleidsrente met een kwart punt omhoog ging naar 4,1 procent om de inflatie te beteugelen. Vooral de rentes op kortlopende Australische staatsobligaties liepen op, zag Wiersma.

Op macro-economisch vlak was het rustig. De detailhandelsverkopen in de eurozone bleven in april stabiel, volgens cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Gerekend werd op een stijging van 0,3 procent.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Sartorius aan kop, met een plus van 2,9 procent. Porsche, maandag nog koploper in de DAX, verloor bijna 2 procent en ook Zalando eindigde in het rood.



TotalEnergies was hekkensluiter in de CAC 40 en verloor bijna een procent. Ook Shell en BP stonden in Londen onder druk door de dalende olieprijs.

Farmacie-aandelen leidden de winsten in Brussel. Galapagos steeg 2,9 procent na een strategie-update. Ook UCB werd ruim een procent meer waard.

Luxe-artikelenmerken Hermès, LVMH en EssilorLuxottica verloren opnieuw licht terrein, na de daling van maandag.



Euro STOXX 50 4.295,22(+0,05%)

STOXX Europe 600 461,68 (+0,38%)

DAX 15.992,44 (+0,18%)

CAC 40 7.209,00 (+0,11%)

FTSE 100 7.628,10 (+0,37%)

SMI 11.468,27 (+0,47%)

AEX 762,22 (-0,15%)

BEL 20 3.656,90 (+0,62%)

FTSE MIB 27.036,67 (+0,67%)

IBEX 35 9.310,80 (+0,23%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag licht hoger, terwijl beleggers wachtten op inflatiecijfers voor mei en het rentebesluit van de Fed volgende week.

De Russell-2000 index voor kleinere beursgenoteerde bedrijven steeg 2,7 procent, dankzij herstel van regionale banken. De index voor regionale banken van Invesco KBW steeg maar liefst 5,6 procent.

Beleggers hielden over het algemeen echter het kruit droog in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Nu bankiers van de Amerikaanse centrale bank geen uitspraken mogen doen over het monetaire beleid tot na het rentebesluit van volgende week, "moeten de markten opnieuw bezien of we volgende week een pauze krijgen, of nog een renteverhoging van 25 basispunten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Een meerderheid van de markt rekent nog altijd op een pauze, maar volgende week verschijnen nog inflatiecijfers uit de VS die de Fed zal meenemen in het rentebesluit.

Op macro-economisch vlak was het rustig.



Bitcoin herstelde na een forse daling maandag de cryptomunt al een tik kreeg van de aanklacht tegen cryptobeurs Binance. Meer dan zestig cryptomunten worden nu beschouw als effecten met een waarde van 100 miljard dollar, en moeten aan de bijbehorende regels voldoen.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Apple sloot licht lager, na een lagere opening. De techreus introduceerde een virtual reality headset tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. De Vision Pro, Apple's eerste nieuwe product in tien jaar, moet bijna 3.500 dollar gaan kosten. Volgens marktkenners zal pas over jaren duidelijk zijn of de VR-bril een nieuw succes voor Apple zal zijn. De markt reageerde in eerste instantie negatief.

Cryptobeurs Coinbase daalde 12 procent, nadat het bedrijf werd aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor het vermengen van functies als effectenbeurs, broker-dealer, en clearingbedrijf. Belangrijke informatie zou niet zijn gedeeld. Maandag werd ook cryptobeurs Binance aangeklaagd door de toezichthouder.

GitLab schoot 31 procent omhoog na sterke omzetcijfers. Het bedrijf richt zich op generatieve AI.

Boeing sloot 0,7 procent lager. Het aandeel daalde dinsdag nadat de vliegtuigbouwer meldde dat er nieuwe problemen zijn gevonden in de Dreamliner-vliegtuigen, volgens nieuwsberichten. De nieuwe problemen zouden geen veiligheidsrisico opleveren.

S&P 500 index 4.283,85 (+0,24%)

Dow Jones index 33.573,28 (+0,03%)

Nasdaq Composite 13.276,42 (+0,36%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld. Uit China kwamen cijfers die een forse exportdaling lieten zien.

Nikkei 225 32.180,87 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.195,88 (+0,0%)

Hang Seng 19.285,10 (+1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0686. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0694 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0695 op de borden.

USD/JPY Yen 139,28

EUR/USD Euro 1,0686

EUR/JPY Yen 148,83

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Mei (Chi)

06:30 Consumptie huishoudens - April (NL)

08:00 Industriële productie - April (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

21:00 Consumentenkrediet - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Campbell Soup - Cijfers derde kwartaal (VS)