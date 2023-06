Aegon voltooit verkoop Oost-Europese tak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft de verkoop van zijn activiteiten in Polen en Roemenië aan Vienna Insurance Group afgerond. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend. De activiteiten werden verkocht voor 125 miljoen euro. Eerder werden de Hongaarse en Turkse activiteiten al verkocht aan Vienna Insurance Group. De verkoop van de Centraal- en Oost-Europese activiteiten van Aegon is daarmee voltooid. De deal werd gesloten in 2020 voor 830 miljoen euro. "Nu kunnen we ons geheel concentreren op de landen en bedrijfstakken waar we de meeste waarde kunnen toevoegen", stelde CEO Lard Friese van Aegon. De verkoop van de Oost-Europese divisie van Aegon werd bemoeilijkt door tegenwerking vanuit Hongarije, waar de regering in 2021 de verkoop blokkeerde. Volgens berichten van Bloomberg had een Hongaarse verzekeraar met zakelijke banden met premier Viktor Orban belangstelling voor de overname. Bron: ABM Financial News

