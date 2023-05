Beursblik: Euronext bespaart meer kosten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het eerste kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd door lagere kosten, en Credit Suisse past zijn verwachtingen beperkt aan na de nieuwe cijfers. In het tweede kwartaal moet duidelijk worden hoe het nieuwe prijstarief werkt, omdat de contanten effecten van Borsa Italiana sinds 27 maart zijn gemigreerd naar het Optiq platform van Euronext. De beursuitbater mikt op een rendement van 0,52 basispunten van de omzet. Euronext wil eind 2024 voor 115 miljoen aan synergievoordelen hebben behaald uit Euronext Clearing en daar kunnen nog meer voordelen bijkomen, denkt de Zwitserse bank. Na de mislukte poging om Allfunds over te nemen is het wachten op het volgende overnamedoelwit, meent analist Haley Tam. Credit Suisse heeft een Outperform advies met een koersdoel van 88,00 euro voor Euronext. Volgens de analist is het aandeel Euronext niet duur, vergeleken met sectorgenoten en historisch gezien. Het aandeel noteert donderdag een procent hoger op 67,85 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.