PacWest verloor in een week bijna 10 procent van klantdeposito's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel van de Amerikaanse regionale bank PacWest Bancorp staat donderdag fors lager, nadat de bank meldde dat vorige week 9,5 procent van de deposito's werden weggehaald vanwege de onrust in de markt. Depositohouders haalden hun spaargeld weg, nadat een sectorgenoot, First Republic, onder de begeleiding van de Amerikaanse overheid werd verkocht aan JPMorgan Chase. "Deze gebeurtenis verhoogde de vrees in de markt en bij klanten dat er meer banken in problemen kunnen komen, waaronder PacWest", schreef de bank in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het aandeel daalde ruim 30 procent na de opening van de handel donderdag. Tussen 28 april en 5 mei daalde de koers van PacWest al met 41 procent. De bank kwam vorige week in het nieuws met uitspraken dat er naar opties wordt gekeken en men in gesprek is met eventuele kopers of investeerders. "Deze nieuwskoppen vergrootten de vrees bij klanten voor de veiligheid van hun spaargeld", stelde de bank. Vooral op 4 en 5 mei werd er veel geld weggehaald. De daling in deposito's werd volgens PacWest opgevangen met liquiditeit die beschikbaar was op de balans. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.