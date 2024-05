Aperam trekt bijna 5 miljoen eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft bijna 5 miljoen eigen aandelen ingetrokken, nadat deze eerder werden ingekocht. Dit maakte de roestvast staalspecialist woensdag in een persbericht bekend. Deze aandelen zijn ingekocht onder de inkoopprogramma's die werden aangekondigd op 11 februari 2022 en op 6 mei 2022. Met de intrekking van in totaal 4,85 miljoen aandelen staan er nu circa 73,2 miljoen aandelen Aperam uit. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.