Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in afwachting van Duitse inflatiecijfers over mei en het Amerikaanse Beige Book. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,6 procent op 516,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 18.550,35 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,9 procent met een stand van 7.986,43 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 8.229,56 punten. In de markt neemt de vrees steeds meer toe dat de Fed langer wacht met een renteverlaging. Aanstaande vrijdag komt de kerninflatie over april naar buiten, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid. Voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed sluit niet uit dat er toch aanvullende renteverhogingen nodig zijn als de inflatie niet verder afkoelt. Hij wil nog vele maanden van gunstige inflatiecijfers zien, voordat hij een renteverlaging overweegt. Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 80,56 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 84,66 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0852. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0847 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0862 op de borden. Bedrijfsnieuws Fresnillo zou het komende jaar moeten kunnen profiteren van de prijsstijging van edelmetalen, aldus RBC Capital Markets, dat het advies voor het aandeel verhoogde van Sector Perform naar Outperform. De koers steeg 3,2 procent. Tencent, waar het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang in heeft, heeft volgens Citi Research een sterke pijplijn voor nieuwe computerspellen, terwijl de geplande uitbreidingen voor bestaande titels een versnelling van de omzet in de tweede helft van 2025 kan betekenen. Prosus noteerde 1,8 procent lager. Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Umicore verlaagd van 23,00 naar 19,00 euro met handhaving van het Houden advies. De koers zakte 3,2 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het rood. De S&P 500 sloot dinsdag vrijwel vlak op 5.306,04 punten en de Nasdaq sloot na een eindspurt 0,6 procent hoger op 17.019,88 punten. De Dow Jones-index leverde juist ruim 0,5 procent in op 38.852,86 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.