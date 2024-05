AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdag rond de slotstanden van dinsdag. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 911,18 punten.

De belangrijkste indices staan evenwel op het punt de maand af te sluiten met aanzienlijke winsten, aangejaagd door een beter dan verwacht kwartaalcijferseizoen, zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Na een sterk cijferseizoen is de aandacht van beleggers echter alweer verschoven naar de plannen van de centrale banken wereldwijd, die voorzichtig blijven over de inflatievooruitzichten."

Voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed sluit niet uit dat er toch aanvullende renteverhogingen nodig zijn als de inflatie niet verder afkoelt. Hij wil nog vele maanden van gunstige inflatiecijfers zien, voordat hij een renteverlaging overweegt.

In dit licht belooft vrijdag een belangrijke dag voor beleggers te worden. Dan verschijnen de laatste PCE-inflatiecijfers uit de VS over april. Dit zijn de cijfers waar de Fed nauwlettend naar kijkt voor het bepalen van het te voeren beleid.

"Juist deze uitspraak temperde het sentiment en kan ook de reden zijn voor de rode futures voorbeurs", aldus Blekemolen.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep vannacht op. "Het lijkt erop dat de rentedaling van de maand mei alsnog teniet wordt gedaan; waarschijnlijk doordat bestuurders van de Fed aangeven dat de beleidsrente vooralsnog niet zal worden verlaagd", zei investment manager Friso Rengers van ING.

Analisten van IG wezen verder op vertrouwensdata uit de VS van dinsdag, die een scherpe verbetering in het vertrouwen van consumenten lieten zien over mei. "Dat verraste beleggers en leidde tot onzekerheid over de kracht van de economie en de inflatiedruk", aldus IG.

Het muntpaar euro/dollar 1,0838. De olieprijzen liepen met krap een procent op.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen KPN en ASML met respectievelijk 0,9 en 0,5 procent. Shell won 1,8 procent, na overnamegeruchten op de Amerikaanse energiemarkt. ConocoPhillips zou dichtbij een overname van Marathon Oil zijn, meldde de Financial Times.

Adyen verloor 2,2 procent en ArcelorMittal 2,1 procent.

Vopak won in de AMX 0,4 procent, net als Fugro, na een koersdoelverhoging van ING. De bank was te spreken over het eerste kwartaal van Fugro en is positief gestemd voor de rest van het jaar. Just Eat verloor juist 2,5 procent.

Onder de kleinere fondsen daalde Vivoryon 8,0 procent, na een tien procent hogere opening. Ebusco gaf 3,1 procent prijs. NX Filtration steeg met 8,1 procent.