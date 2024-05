AEX opent waarschijnlijk wéér vlak, maar Nvidia piekt en is meer waard dan Duitse beurs

De AEX-index gaat een vlakke opening tegemoet, nadat Wall Street gisteravond verdeeld is geëindigd en de stemming in Azië bedrukt was.

Er zijn weinig koerstriggers. De agenda van vandaag is niet heel spannend. 's Middags wordt de Duitse inflatie bekend gemaakt en 's avonds verschijnt het Beige Book van de Fed. Het hoogtepunt zijn de kwartaalcijfers van HP en Salesforce, maar die verschijnen pas na sluiting van Wall Street. Verder kabbelen we een beetje voort, in afwachting van de Amerikaanse (en Europese) inflatiecijfers op vrijdag.

Rode koersen in Azië

De beurzen in Azië waren niet vooruit te branden, met uitzondering van die op het vasteland in China. Seiji Adachi, bestuurder van de Japanse centrale bank waarschuwde voor een opflakkerende inflatie, al voegde hij er wel aan toe dat hij wil waken voor voorbarige renteverhogingen. In Australië bleek de inflatie voor de tweede maand op rij te zijn opgelopen, waardoor ook daar wordt gevreesd voor een meer 'hawkish' beleid van de centrale bank.

In Shanghai was de stemming voorzichtig optimistisch, nadat de overheid meer maatregelen had aangekondigd om de vastgoedsector uit het slop te trekken.

Een andere opsteker was dat het IMF de prognose voor de economische groei van China voor dit jaar heeft opgetrokken van 4,6% naar 5%. Dat was te danken aan een meevallende BBP-groei van 5,3% in het eerste kwartaal en diverse stimuleringsmaatregelen door Beijing. In 2025 zal de economische groei volgens de rekenmeesters van het IMF wat afkoelen naar 4,5% en in 2029 naar 3,3%. Dat is te wijten aan de vergrijzing en een afvlakkende arbeidsproductiviteit.



Dat de prognose hoger is, betekent niet dat alles koek en ei is in China. De vastgoedcrisis is ondanks enkele reddingsboeien nog niet bezworen en het land kampt nog altijd met deflatoire druk.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.50 uur:

Nikkei 225: -0,7%

TOPIX (Japan): -0,8%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,1%

Shanghai Composite index: vlak

Hang Seng (Hongkong): -1,7%

Kospi (Zuid-Korea): -1,5%

Techaandelen liggen er over de hele linie slecht bij:

Alibaba: -3,8%

Baidu: -2,5%

Prosus-deelneming Tencent: -1,9%

Samsung: -2,7%

TSMC: -0,6%

Nasdaq voor het eerst boven 17.000 punten

Wall Street is de beursweek na een extra lang weekend (vanwege Memorial Day) verdeeld begonnen. De Nasdaq schoot voor het eerst door de 17.000-puntengrens, maar de S&P 500 en de Dow Jones-index bleven achter. Dit zijn de slotstanden:

S&P 500: vrijwel vlak op 5.306,04 punten

Dow Jones-index: -0,5% op 38.852,86 punten

Nasdaq: +0,6% op 17.019,88 punten

De stemming was wat mat na uitlatingen van Neel Kashkari, president van de Federal Reserve van Minneapolis. Hij zei dat hij 'veel meer maanden' een dalende inflatie wil zien voordat een renteverlaging aan de orde is. Sterker nog - en dat verontrustte de financiële markten - hij hintte zelfs op een renteverhoging, mocht de inflatie niet verder omlaag gaan.

Dit zette de Amerikaanse tienjaarsrente weer boven de 4,5%:

In case you missed it: US 10y yields back >4.5% following a hotter consumer confidence survey, hawkish comments from Kashkari, and slightly weaker 5y and 2y bond auctions. pic.twitter.com/5VFUXCBM7S — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 28, 2024

Nvidia piekt opnieuw en Exxon Mobil en Chevron vliegen elkaar in de haren

Zoals gezegd had de Nasdaq een prima dag. Dat was grotendeels te danken aan Nvidia, dat de beurswaarde met nog eens ruim 7% zag toenemen. Mogelijk speelt hierbij een rol dat xAI van Elon Musk erin is geslaagd $6 miljard op te halen. Dat voedt de AI-fantasie.

De koers van voormalig meme-stock GameStop schoot met ruim 25% omhoog nadat de maker van videogames $933 miljoen had opgehaald met een aandelenemissie.

Aandeelhouders van olieconcern Hess gingen akkoord met overname door branchegenoot Chevron voor $53 miljard. Maar Chevron's aartsrivaal Exxon Mobil is het daar niet mee eens en stelt het recht van eerste koop te hebben, vanwege zijn belang in Hess. Pak de popcorn er maar bij, want dit is een storm die niet zomaar gaat liggen. De koers van Hess steeg met 0,4%. Chevron won 0,8% en Exxon Mobil 1,3%.

Vanavond, na sluiting van Wall Street, openen HP en Salesforce de boeken over het afgelopen kwartaal. De koers van HP steeg gisteravond met 1,2%, maar Salesforce verloor 0,9%.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een vlakke opening tegemoet.

De stemming was vannacht bedrukt in het grootste deel van Azië.

Bij de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is ietsje opgelopen naar 12,92.

De euro staat ietsje lager op 1,0846 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is opgelopen tot 4,57% en dat is 14 basispunten hoger dan vorige week. De Nederlandse doet 2,88%.

De goudprijs staat fractioneel lager op $2,360 per troy ounce.

De olieprijzen staan ook in de min. Voor een vat WTI betaalt u nu $80,05 (-0,1%) en een vaatje Brent-olie uit de Noordzee kost $84,04 (-0,1%). Zondag komen de OPEC+ landen weer bij elkaar en dat kan de prijzen in beweging zetten.



De koers van de bitcoin is met 0,5% opgelopen tot $68.670.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

Goed nieuws voor DSM-Firmenich. Het speciaalchemiebedrijf heeft van de FDA groen licht gekregen om Bovaer in de VS op de markt te mogen brengen. Met dit middel dat aan veevoer wordt toegevoegd kunnen boeren structureel de methaanuitstoot van hun koeien met zo'n 30% verlagen.

Adviezen

Zakenbanken liggen op één oor: nog geen koersdoel- en advieswijzigingen.

Agenda: Duitse inflatie en cijfers HP en Salesforce



Vandaag staat de Duitse inflatie op de rol. Ook verschijnt het Beige Book van de Federal Reserve, dat een goed beeld geeft van de stand van de Amerikaanse economie.

ASR en OCI beleggen een jaarvergadering. Vorige maand ontstond er ophef over een buitengewone aandeelhoudersvergadering van OCI, waarin aandeelhouders akkoord gingen met een truc die ervoor zorgde dat de kunstmestfabrikant €2,7 miljard belastingvrij kon uitkeren aan de aandeelhouders. Het concern verhoogde eerst het aandelenkapitaal en verlaagde dat direct erna weer met hetzelfde bedrag. Dat leidde tot Kamervragen, die vorige week werden beantwoord.

Volgens demissionair staatssecretaris Van Rij is er zowel volgens de letter als de geest van de wet niets mis met deze constructie. 'Terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal als zodanig kan niet worden aangemerkt als belastingontwijking', schrijft hij. De schatkist loopt volgens hem dan ook geen euro mis en hij ziet geen reden om nieuwe maatregelen te nemen. Het was dus een storm in een glas water.

Na sluiting van Wall Street openen HP en Salesforce de boeken over het afgelopen kwartaal.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

10:00 ASR jaarvergadering

13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

14:00 Inflatie mei, vlpg (Dld)

15:00 OCI jaarvergadering

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 HP Q2-cijfers (VS)

22:00 Salesforce Q1-cijfers (VS)

En dan dit

Nvidia is inmiddels meer waard dan alle Canadese aandelen bij elkaar:

