Jefferies: Bovaer zorgt voor stevige groei DSM-Firmenich

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) De uitrol van Bovaer zal voor DSM-Firmenich resulteren in een jaarlijkse volumegroei van circa 1 procent tot 2023. Dit verwachten analisten van Jefferies in een rapport. DSM-Firmenich meldde woensdag voorbeurs dat het speciaalchemiebedrijf van de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring heeft gekregen om veevoeradditief Bovaer in de VS op de markt te mogen brengen. Daarmee is Bovaer na de goedkeuring van de FDA verkrijgbaar in 59 landen. Analisten van Jefferies verwachten dat dit circa 1 procent zal toevoegen aan de gemiddelde volumegroei van de groep tot 2030. Zij voorzien tevens dat dit een margegroei van ongeveer 140 basispunten kan opleveren en een incrementele waarde kan toevoegen van 6,20 euro per aandeel. De volumegroei van 1 procent per jaar tot het einde van het decennium, betekent volgens Jefferies eveneens dat de productuitrol van Bovaer goed is voor circa een derde van de oorspronkelijke innovatiedoelstellingen, wat tevens een groei van de EBITDA van circa 2,5 procent per jaar in deze periode zal ondersteunen. "Belangrijk is dat de goedkeuringen door mondiale toezichthouders, suggereren dat er op de korte tot middellange termijn volume, omzet en winst bijkomen", aldus Jefferies. Jefferies handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 127,00 euro. Het aandeel DSM-Firmenich noteerde woensdag 1,2 procent lager op 105,35 euro. Bron: ABM Financial News

