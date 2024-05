Valuta: euro levert licht in

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,0840 dollar en dat is iets lager dan een etmaal eerder.

"Daarmee noteert de euro redelijk op niveau", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Er bestaat veel onzekerheid over het rentepad van de diverse centrale banken. Misschien is de ECB net even iets te voorbarig geweest met het voorsorteren op een renteverlaging in juni. Voor vandaag is de aandacht gericht op de Duitse inflatie en het Beige Book", aldus Mevissen.

De Duitse inflatie over mei is naar verwachting van economen opgelopen van 2,2 procent in april naar 2,5 procent deze maand.

Voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed sluit niet uit dat er toch aanvullende renteverhogingen nodig zijn als de inflatie niet verder afkoelt. Hij wil nog vele maanden van gunstige inflatiecijfers zien, voordat hij een renteverlaging overweegt.

Het IMF heeft de groeiraming voor de Chinese economie voor dit jaar verhoogd van 4,6 naar 5,0 procent. Het instituut wees op een sterk eerste kwartaal met een groei van 5,3 procent. Beijing zelf mikte al op een groeitaxatie van 5,0 procent. Het IMF stelde wel dat de zorg over een eventuele deflatie in China niet weg is. Het land kampt met een zwakke binnenlandse vraag, een laag consumentenvertrouwen en een noodlijdende vastgoedsector.

Bestuurder bij de Bank of Japan, Seiji Adachi, zei woensdag in een speech dat het monetaire beleidsorgaan behoedzaam moet zijn nadat de bank in maart van dit jaar een einde maakte aan de negatieve rente. Adachi benadrukte dat deze beslissing niet gezien moet worden als een opmaat voor een restrictiever beleid. Hij gaf daarbij aan dat het niet zeker is dat de inflatiedoelstelling van 2,0 procent ook wordt gehaald. Daarbij moet de bank wat hem betreft zien te voorkomen dat het economisch herstel van Japan in gevaar komt door voorbarige renteverhogingen.

De inflatie van Australië is in de twaalf maanden tot en met april van dit jaar opgelopen naar 3,6 procent, terwijl een afname naar 3,4 procent werd verwacht.

Ondernemers in Nieuw-Zeeland zagen in mei de bedrijfsactiviteiten onder druk staan, terwijl de verwachtingen voor de verkoopprijzen vlak bleven of werden verlaagd. Dit zou weleens de opmaat kunnen worden voor een eerder dan verwachte renteverlaging door de Reserve Bank of New Zealand, zo stellen economen. De centrale bank liet de rente onlangs nog op 5,5 procent staan, maar sloot daarbij een verhoging niet uit vanwege het inflatiepeil van 4,0 procent, terwijl gestreefd wordt naar een inflatie van 1 tot 3 procent.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0844 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8500 Britse pond. Het Britse pond daalde nog geen 0,1 procent tot 1,2758 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 157,16 yen. De dollar steeg 0,1 procent tot 7,2482 yuan.

