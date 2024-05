ING verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 28,00 naar 30,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Na de sterke marges in het eerste kwartaal, zal Fugro in staat blijven een dubbelcijferige groei van de omzet en winstgevendheid te realiseren, denkt analist Quirijn Mulder. Daarbij verwacht de bank dat de EBIT-marge richting de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 11 tot 15 procent kan gaan in 2027, dankzij de winning van olie en gas op zee. Naast de nummer één positie die Fugro inneemt in de snel groeiende markten waarin het opereert, vindt ING de waardering van het bedrijf aan de lage kant. Fugro blijft daarmee op de favorietenlijst van ING staan. Voor 2024 gaat ING uit van een EBIT-marge van 13 procent en een EBIT van 311 miljoen euro, 3 procent hoger dan waar ING eerder op mikte en ligt 5 procent boven de consensus. Fugro noteerde woensdag op een rood Damrak 0,5 procent hoger op 24,04 euro. Bron: ABM Financial News

