Gestegen inflatie in Nederland bevestigd

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in april op jaarbasis inderdaad sterker opgelopen dan in maart. Dit bleek donderdag uit de definitieve berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 5,2 procent op jaarbasis, na een inflatie van 4,4 procent in maart.

Deze percentages komen overeen met de eerste ramingen van het statistiekbureau.

De prijsontwikkeling van energie en benzine had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Energie was in april 32,2 procent goedkoper dan in april vorig jaar. In maart waren de prijzen 36,5 procent lager.

Benzine was deze maand 11,1 procent goedkoper dan in april 2022. In maart waren de prijzen 20,8 procent lager. Het effect van de accijnsverlaging op motorbrandstoffen in april vorig jaar werkt vanaf april 2023 niet meer door in de inflatie.

De prijsontwikkeling van voeding had een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. In april 2023 waren voedingsmiddelen 15,9 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was dat 18,4 procent. Vooral de prijsontwikkeling van vlees, groenten en zuivel droeg hieraan bij.