Alfen presenteert nieuwe doelen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft dinsdagavond zijn nieuwe financiële doelstellingen voor de komende jaren bekendgemaakt, in aanloop naar de beleggersdag morgen in Londen.

Alfen wil een omzet van minimaal 1 miljard euro per jaar realiseren en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Deze doelen wil Alfen tussen 2025 en 2027 realiseren.

"We hebben bewezen dat we winstgevende groei kunnen realiseren sinds onze IPO in 2018", zei CEO Marco Roeleveld in een toelichting. "Toen stelden we ons vier financiële doelen en we haalden er drie in 2022."

Tussen 2018 en 2022 steeg het werknemersbestand van Alfen van 410 naar 893 en in 2022 bedroeg de omzet 440 miljoen euro, 76 procent meer dan in 2021. Bij de jaarcijfers in februari zei Alfen voor 2023 te mikken op een omzet van 540 tot 600 miljoen euro.

"We hebben de basis gelegd voor een nieuwe golf van winstgevende groei", aldus Roeleveld.

Daarnaast presenteerde Alfen ook een aantal strategische prioriteiten voor de middellange termijn. Zo wil het bedrijf onder meer in alle segmenten waarin het actief is de markt verslaan. Ook wil Alfen het zogeheten 'asset light' bedrijfsmodel blijven hanteren en een koploper blijven met technologische innovaties.