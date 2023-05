Verkoop Bank of the West doet kwartaalwinst BNP Paribas goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas heeft in het eerste kwartaal de winst zien aantrekken, mede door de verkoop van Bank of the West. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Franse bank. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 4,44 miljard euro. Dit was een jaar eerder 1,84 miljard euro. BNP profiteerde van de verkoop van de Amerikaanse dochter Bank of the West. De opbrengsten bedroegen 12,0 miljard euro, goed voor een stijging van 1,4 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Het bedrijfsresultaat van de bank bedroeg 2,19 miljard euro, tegenover 2,46 miljard euro een jaar eerder. Het resultaat vóór belastingen kwam uit op 2,37 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2022 bedroeg het resultaat 2,62 miljard euro. Outlook BNP Paribas herhaalde de doelstellingen voor 2025, die in februari dit jaar naar boven werden bijgesteld. Er wordt bovendien voor 2023 onverminderd gerekend op een stijging van het nettoresultaat met meer dan 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook de doelstelling voor de groei van de uitkeerbare winst per aandeel in 2023 met meer dan 12 procent werd gehandhaafd. Op 31 maart 2023 bedroeg de Common Equity Tier 1-ratio 13,6 procent. Op de beurs van Parijs sloot het aandeel BNP Paribas dinsdag op 56,96 euro. Bron: ABM Financial News

