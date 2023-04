RWE verwacht significante winststijging in het eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) RWE verwacht een aanzienlijke stijging van de winst over het eerste kwartaal. Dit meldde de Duitse energiegigant donderdagochtend op basis van voorlopige resultaten. RWE handhaafde wel de outlook voor 2023, waarin het ervan uitgaat dat de resultaten juist onder druk zullen staan ten opzichte van 2022. RWE verwacht dat de aangepaste EBITDA over de verslagperiode is gestegen tot 2,8 miljard euro. De aangepaste EBIT wordt geschat op 2,3 miljard euro, terwijl de aangepaste nettowinst 1,7 miljard euro zou moeten bedragen. In het eerste kwartaal van 2022 rapporteerde RWE een aangepaste EBITDA van 1,5 miljard euro en een aangepaste EBIT van 1,1 miljard euro. Het aangepaste nettoresultaat bedroeg toen 735 miljoen euro. Op 11 mei komt het bedrijf met de definitieve cijfers over het eerste kwartaal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.