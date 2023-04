Buffett: Amerikaans spaargeld is veilig

(ABM FN-Dow Jones) Warren Buffett zegt dat Amerikanen zich geen zorgen hoeven te maken over hun spaargeld bij de banken, na de recente onrust in de sector, omdat de overheid zal zorgen dat geen spaarder een stuiver verliest.



"Mensen behoren niet ongerust te zijn over het geld en de deposito's die ze bij een Amerikaanse bank hebben, en op dit moment hoeven ze dat ook niet te zijn", zei de superbelegger, die aan het hoofd staat van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway in een interview met televisiezender CNBC.



Volgens Buffett is de boodschap verward geraakt en snappen mensen niet hoe het werkt.



In maart was er kortstondige paniek toen spaarders hun geld weghaalden bij Silicon Valley Bank, die zijn obligatieportefeuille niet goed had beheerd en erg afhankelijk was van een klein groepje techbedrijven voor zijn deposito's.



Deze waren bang dat ze hun spaargeld boven 250.000 dollar zouden kwijtraken. In het weekend van 12 maart gaf de Amerikaanse regering een garantie aan de spaarders van deze bank, evenals aan die van Signature Bank.



Buffett denkt dat de Amerikaanse regering waarschijnlijk alle spaarders bij Amerikaanse banken zal redden als dat ooit nodig is, al moet het Congres daar wel toestemming voor geven.



"Die toestemming zal er komen", zei hij.



Aandeelhouders kunnen wel de klos zijn als er meer banken omvallen, en dat is terecht, zei Buffett. Om zijn woorden kracht bij te zetten wilde hij een weddenschap aangaan voor 1 miljoen dollar dat er dit jaar geen spaarder zijn geld kwijtraakt als er nog een bank omvalt.

Bron: ABM Financial News