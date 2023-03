Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, na een dag van richtingloze handel. De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,1 procent op 444,45 punten. De Duitse DAX steeg 0,1 procent naar 15.142,02 punten. De Franse CAC 40 won 0,1 procent tot 7.088,34 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.484,25 punten. Volgens analisten van SEB namen de zorgen over de bankensector af, na het nieuws van maandag dat de First Citizen Bank de Silicon Valley Bank grotendeels koopt, nadat die bank moest worden gered omdat spaarders hun geld weghaalden. "De besmetting lijkt voorlopig beperkt en dat voedt de hoop dat dit debacle minder grote impact zal hebben", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown over de situatie op de Amerikaanse aandelenmarkten. Delen van de bankensector zullen volgens SEB onder druk blijven, door het krappere monetaire beleid en teruglopende economische activiteiten. "De markt schat momenteel de kans op een nieuwe renteverhoging van 25 basispunten door de Federal Reserve in mei in op 50 procent", aldus SEB. Vanaf de zomer zullen naar verwachting van de markt de rentes weer worden verlaagd, merkten de analisten op. Het Franse ondernemersvertrouwen daalde in maart met 1 punt naar 103 ten opzichte van februari, zo bleek vanochtend. 's Middags bleken de huizenprijzen in de VS opnieuw minder hard te zijn gestegen. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen verbeterde iets in maart, meldde Conference Board. De olieprijs steeg verder na een stijging van ruim 5 procent op maandag. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 73,18 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 78,01 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0848. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0794 op de borden.



Bedrijfsnieuws Een nieuwe financiële crisis in Europa zou nu minder snel leiden tot een Europese staatsschuldencrisis, volgens JPMorgan Chase maandag. De koersen van financiële waarden als ING, Credit Agricole en UBS stegen. Deutsche Bank bleef achter en sloot 1,5 procent lager. De Franse autoriteiten deden dinsdag een inval bij vijf banken in het Parijse zakendistrict La Défense. Het zou gaan om Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis en HSBC. De autoriteiten onderzoeken fraude met dividendbelasting, ook wel bekend als de CumEx-fraude. De aandelen reageerden niet sterk op het nieuws. BP was een van de best presterende aandelen na een belangname in het Israëlische NewMed Energy, samen met het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi. NewMed richt zich op nieuwe aardgasbronnen in het oostelijke deel van de Middellandse zee. BP won dinsdag 2 procent. Mijnbouwbedrijven wonnen ook terrein, na de sterke stijging van de olieprijs.

BHP en AMG wonnen twee procent. Tussenstanden Wall Street



Wall Street noteerde verdeeld. De S&P 500 daalde 0,2 procent op 3.969,53 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 32.477,08 punten en de Nasdaq ging 0,7 procent lager op 11.682,84 punten. Bron: ABM Financial News

