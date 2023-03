Shell vraagt aandeelhouders tegen resolutie klimaatactivisten te stemmen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft zijn aandeelhouders gevraagd tegen de resolutie van Follow This te stemmen. De klimaatactivist wil dat Shell de uitstoot tot en met 2030 in een hoger tempo terugbrengt. Dit schreef persbureau Reuters. Follow This liet in december vorig jaar weten dat het samen met zes grote institutionele investeerders agendapunten had aangedragen voor de aankomende aandeelhoudersvergaderingen van BP, Chevron, ExxonMobil en Shell. In een presentatie voor investeerders liet Shell weten dat de resolutie van Follow This niet in het beste belang van de aandeelhouders is en bovendien het klimaat niet voldoende ondersteunt. BP gaf een vergelijkbare boodschap af. Bron: ABM Financial News

