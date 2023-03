Zwitserse centrale bank blijft rente waarschijnlijk verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Swiss National Bank zal de rente donderdag vermoedelijk met 50 basispunten verhogen, ondanks de recente onrust in de bankensector. Dit is de verwachting van economen voorafgaand aan het Zwitserse rentebesluit. De belangrijkste rente staat momenteel op 1,00 procent. "Gezien de laatste ontwikkelingen, en terwijl het stof van de recente acties van de SNB om de liquiditeit te waarborgen neerdaalt, denken wij dat de centrale bank waarschijnlijk zal kiezen voor een verhoging met 50 basispunten", schreven economen van Bank of America in een analyse. Zij hielden eerder rekening met een verhoging van 75 punten vanwege de hoge inflatie in Zwitserland. De inflatie kwam in februari uit op 3,4 procent. De SNB streeft naar een prijsstabiliteit van minder dan 2 procent. Econoom Katharine Neiss van PGIM rekent ook op een renteverhoging "om de inflatieproblemen aan te pakken." De vraag is daarbij of de SNB "na de bezorgdheid over Credit Suisse in de afgelopen week te hebben weggenomen, zich zeker genoeg voelt om een verdere forse renteverhoging van 50 basispunten of meer door te voeren om de nog steeds te hoge inflatie aan te pakken." PGIM verwacht verder dat de bredere impact van Credit Suisse op de financiële omstandigheden waarschijnlijk beperkt invloed heeft op de mate waarin de SNB de rente verder moet verhogen. Bank of America denkt dat de Zwitserse centrale bank donderdag zal aangeven dat er meer renteverhogingen in het verschiet liggen. De Swiss National Bank maakt zijn rentebesluit donderdagochtend bekend. Bron: ABM Financial News

