Werkloosheid Nederland weer iets omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is in februari weer iets afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal werklozen lag in februari op 356.000. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking, 0,1 procentpunt lager dan in januari. In april 2022 stond de werkloosheid van Nederland op 3,2 procent, het laagste percentage sinds 2003.

Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 3.000 per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe.

Eind februari 2023 verstrekte UWV 154.000 lopende WW-uitkeringen. Dat verschilt nauwelijks van het aantal WW-uitkeringen eind januari. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met bijna 34.000.