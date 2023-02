Defensiespecialist Thales creeert extra banen - media

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse defensiebedrijf Thales is van plan om dit jaar 12.000 nieuwe werknemers aan te nemen, waardoor het totale personeelsbestand na natuurlijk verloop met ongeveer 4.000 zal toenemen. Dit meldde persbureau Bloomberg zondag op basis van uitspraken van Thales.



Ongeveer 40 procent van de rekruten zal zich bij Thales gaan bezighouden met onderzoek en ontwikkeling, onder meer op het gebied van AI, software engineering, cyberbeveiliging en biometrie, aldus het bedrijf.



Het grootste deel van de 12.000 nieuwe werknemers wordt aangenomen in Europa, waarvan 5.500 in Frankrijk. De rest komt in de VS, Canada, Azië en Australië.



De oorlog van Rusland in Oekraïne heeft veel landen, waaronder Frankrijk, ertoe aangezet hun militaire en veiligheidsuitgaven sterk te verhogen om materieel te vervangen of te verbeteren.



In januari kondigde Frankrijk aan dat het tussen 2024 en 2030 zo'n 400 miljard euro wil uitgeven aan defensie, tegenover 295 miljard in de periode 2019-2025. De Duitse kanselier Olaf Scholz kondigde kort na de Russische inval in Oekraïne een jaar geleden een speciaal fonds ter waarde van 100 miljard euro aan om de wederopbouw van het Duitse leger in de komende jaren te financieren.

