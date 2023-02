Amerikaanse sancties voor China vanwege spionageballon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten hebben zes Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die volgens hen betrokken zijn bij het surveillanceprogramma van Beijing, als vergelding voor de vermoedelijke spionageballon die eerder deze maand in het Amerikaanse luchtruim rond zweefde. Dit meldde Washington vrijdagavond.



De bedrijven op de zwarte lijst zijn Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science & Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology en Shanxi Eagles Men Aviation Science & Technology Group.



Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel zijn de Chinese entiteiten toegevoegd vanwege hun steun aan de lucht- en ruimtevaartprogramma's van China, die onder meer luchtschepen en ballonnen en aanverwante materialen en onderdelen maken.



Die worden volgens Washington ingezet voor "inlichtingen- en verkenningsactiviteiten."



Amerikaanse bedrijven mogen niet leveren aan bedrijven die op de lijst staan, hoewel soms speciale vrijstellingen worden verleend.



De spionageballon werd vorig weekend neergehaald door een Amerikaanse straaljager. Volgens de VS waren er antennes en sensoren aan de ballon bevestigd, bedoeld voor het verzamelen van inlichtingen en communicatie. Beijing zei dat het om een weerballon ging.



Vrijdagmiddag haalde een Amerikaanse straaljager opnieuw een object neer, die werd gezien boven Alaska. Bron: ABM Financial News

