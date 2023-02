Koersval Adyen van 14% in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 754,51 punten.

Naast cijfers van Adyen, AkzoNobel en ABN AMRO, verwerken beleggers in Amsterdam vanochtend een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdagavond.

Powell zei dat beleggers erop kunnen rekenen dat de inflatie dit jaar nog aanzienlijk zal dalen, nu het desinflatieproces gestart is. Beleggers hopen dat de Fed al voor het einde van het jaar de rente weer kan verlagen, als de inflatie tegen die tijd genoeg is gezakt, als gevolg van de sterke renteverhogingen die inmiddels zijn doorgevoerd.

"Beleggers voelen zich gesterkt door Powell", zo concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens Wiersma is de Amerikaanse economie op dit moment krachtig genoeg om de hogere rentes te kunnen weerstaan. "Met een extreem lage werkloosheid zullen de consumentenbestedingen vooralsnog goed blijven en lijken daarmee de zorgen over het mogelijk instorten van bedrijfswinsten overdreven", zo voorziet Wiersma.

"Nu het einde van de rentestijgingen in zicht is, durven en kunnen beleggers weer wat meer risico nemen en lopen waarderingen wat op."

Volgens analisten van SEB waarschuwde Powell dat de strijd tegen inflatie tijd kost.

"De realiteit is dat we gaan reageren op de cijfers, dus als we, bijvoorbeeld, sterke arbeidsmarktrapporten of hogere inflatiecijfers krijgen, dan kan het best wel eens zo zijn dat we meer moeten doen en de rente verder verhogen dan beleggers hebben ingeprijsd", zei Powell.



De markt gaat momenteel uit van een rentestand van 5,00 tot 5,25 procent, zo merkte SEB op. Momenteel bedraagt de bandbreedte 4,50 tot 4,75 procent.

De opmerkingen van Powell brachten per saldo weinig nieuws en ondermijnen niet de recente beursrally, zo oordeelden analisten van TradeStation. "Ook lijkt een renteverhoging van 25 basispunten in maart nu vrijwel zeker en er is een kans dat dit de laatste verhoging zal zijn. Dat creëert een mogelijk Goldilocks-scenario."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0758. De olieprijzen stegen met anderhalf procent tot 78,30 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen maakte Adyen een koersval van 13,9 procent na cijfers. De resultaten over de tweede jaarhelft van 2022 schoten tekort. Volgens Morgan Stanley investeert het techbedrijf flink in het aannemen van nieuw personeel, wat margedruk betekent voor 2023.

De consensus moet met 22 procent omlaag, denkt Morgan Stanley. "De markt zal zich afvragen waarom Adyen het personeelsbestand in dit tempo uitbreidt", aldus de analisten. "Is dat puur om kansen aan te grijpen of is er een verandering gaande bij de concurrentie?" Ook vraagt de bank zich af of Adyen het hoge tempo in het aannemen van ervaren personeel kan volhouden.

AkzoNobel schoot juist 4,7 procent omhoog na cijfers. Volgens Jefferies was de outlook van Akzo grofweg conform verwachting.

In de AMX won ABN AMRO 6,9 procent, eveneens na resultaten. Jefferies sprak van een sterke prestatie in het vierde kwartaal. Jefferies denkt dat de analistenconsensus voor 2023 op basis van de rapportage van vandaag iets omhoog kan en KBC Securities verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO van 13,80 naar 15,00 euro.

AMG schreef verder 3,9 procent bij en Just Eat Takeaway won 3,1 procent. InPost leverde juist 0,3 procent in.

Onder de kleinere aandelen won Accsys 2,5 procent. Kendrion verloor 0,4 procent. De opsplitsing van Automotive gaat gepaard met een afschrijving van 57 tot 59 miljoen euro, zo werd vanochtend bekend.