Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, op de verwachting van meer vraag vanuit Chinaen en zorgen over de aanvoer vanuit het Midden-Oosten na zware aardbevingen in Turkije en Syrie maandag. Een maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,1 procent hoger op 77,14 dollar op de New York Mercantile Exchange. Van invloed op de stijging waren ook de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een interview op CNBC dinsdag. De dollar daalde na de uitspraken van Powell en hielp daarmee de olieprijs omhoog. Powell zei aanvankelijk dat beleggers konden rekenen op een aanzienlijk verdere daling van de inflatie dit jaar, maar zei daarna ook dat sterker dan verwachte arbeidsmarktcijfers of een stijgende inflatie de Fed zouden kunnen dwingen om de rente meer te verhogen dan de markt nu inprijst. Bron: ABM Financial News

