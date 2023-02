Europese beurzen toch hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd, in het spoor van de Amerikaanse beurzen die positief reageerden op een sterk banenrapport uit de VS.

De Stoxx Europe 600 index steeg uiteindelijk 0,3 procent tot 460,77 punten. De Duitse DAX liet een klein verlies optekenen van 0,2 procent op 15.476,43 punten. De Franse CAC 40 won 0,9 procent bij een stand van 7.233,94 punten. De Britse FTSE sloot 1,0 procent hoger op 7.901,80 punten.

De Europese indexen begonnen de dag nog lager. Die terugval van de beurzen vanochtend moest volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wel worden gezien in het licht van de sterke winsten van donderdag. "De lat om aan de verwachtingen te voldoen wordt steeds hoger gelegd", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag op de Europese beurzen naast het Amerikaanse banenrapport ook aandacht voor inkoopdata uit de eurozone. De dienstensector in de muntunie groeide in januari weer, zij het bescheiden.

"Mogelijk kan de eurozone een recessie ontlopen", aldus econoom Chris Williamson van S&P in een reactie. Het vertrouwen onder ondernemers is dan ook duidelijk gestegen, door lagere prijsdruk, minder verstoringen in de aanvoerketen en afnemende zorgen over de energieprijzen, dankzij subsidies en relatief warm weer. "Maar het is nog te vroeg om niet meer voor een recessie te vrezen", waarschuwde Williamson.

De producentenprijzen van de eurozone lieten over december onverwacht een stijging zien van 1,1 procent, na een daling van 1,0 procent in november. De kernprijzen stegen licht.

De euro/dollar daalde tot 1,0833, nadat de Europese munt voorafgaand aan het rentebesluit van de ECB donderdag nog de 1,10 dollar aantikte.

"De daling van de euro volgt op een behoorlijke stijging in de afgelopen weken", aldus marktanalist Georgette Boele van ABN AMRO. "De Europese Centrale Bank deed wat er van werd verwacht, klonk in het commentaar hawkish, maar ook weer niet, en de markt zag dat naar ons idee als een moment om winst te nemen. Wij zien de ECB in maart de rente nog een keer met 50 basispunten verhogen en dan een pauze nemen", aldus Boele.

WTI-olie is vrijdagavond ruim 2 procent goedkoper op circa 74 dollar per vat.



Bedrijfsnieuws

Sanofi heeft in 2022 de omzet flink zien stijgen, terwijl ook de winst sterk steeg. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Franse farmareus. Het aandeel verloor bijna 2 procent.

In Parijs stond verder Teleperformance verder onder druk, met een verlies van ruim anderhalf procent.

Luxe-aandelen als Hermes, LVMH en EssilorLuxottica deden wel goede zaken in de CAC 40. Publicis ging aan kop met een plus van zelfs 6 procent.

In Frankfurt ging Sartorius aan kop, met een winst van 2,0 procent, net voor Adidas. Infineon won ruim anderhalf procent.

Porsche AG was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van ruim 3 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia daalde bijna 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend lager.