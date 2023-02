Meta helpt Nasdaq aan stevige winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. De S&P 500 won 1,5 procent op 4.179,76 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 34.053,94 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent hoger op 12.200,82 punten. Woensdag sloten de aandelenbeurzen op Wall Street al in de plus na het rentebesluit van de Federal Reserve en met name het commentaar van voorzitter Jerome Powell. Volgens valutaspecialisten van Monex Europe was Powell voorzichtig optimistisch en bevestigde dit de marktverwachting "dat renteverlagingen voor de tweede helft van het jaar vast op tafel liggen." ING gaat ervan uit dat de beleidsrente in mei zal pieken, om vervolgens in de tweede helft van dit jaar inderdaad te worden verlaagd. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 3,409 procent en de tweejarige variant op 4,112 procent. Techaandelen profiteerden van de dalende rentes en sterke resultaten van Meta. Nigel Green van deVere Group ziet een duidelijke opleving, nadat groeiaandelen in 2022 nog werden gedumpt. "Ten eerste zijn de waarderingen van tech- en andere groeiaandelen momenteel laag, na de eerdere rotatie naar waardeaandelen. En ten tweede heeft de inflatie blijkbaar gepiekt en zullen de rentetarieven stabiliseren, wat een belangrijk obstakel voor tech-aandelen wegneemt." Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de wekelijkse nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week licht zijn gedaald, met 3.000 tot 183.000. Er was een toename tot 195.000 voorspeld door economen. De Amerikaanse fabrieksorders stegen op maandbasis met 1,8 procent in december, waar een toename met 2,0 procent was voorspeld. Vrijdag verschijnt het toonaangevende banenrapport uit de VS. Economen rekenen op een banengroei van 187.000 in januari, bij een werkloosheid van 3,6 procent. In december kwam de werkloosheid uit op 3,5 procent. De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0914. WTI-olie werd ruim een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Aandelen Meta Platforms stegen donderdag ruim 23 procent. De inkomsten waren afgelopen kwartaal sterker dan verwacht, en ook de vooruitblik was iets boven verwachtingen. Bovendien kondigde het bedrijf van oprichter Mark Zuckerberg een aandeleninkoop van 40 miljard dollar aan. Harley-Davidson won bijna 11 procent, nadat de fabrikant van motorfietsen solide kwartaalcijfers rapporteerde, dankzij een goede vraag. Eli Lilly boekte een hoger dan verwachte winst en omzet. Het aandeel verloor toch ruim 3,5 procent, volgens analisten omdat de verkopen van een nieuwe diabetesbehandeling tegenvielen. Merck boekte een kleine omzetgroei in het afgelopen kwartaal en daalde ruim 3 procent. Honeywell steeg licht hoewel de omzetgroei tegenviel. Bed Bath & Beyond won donderdag ruim 18 procent, hoewel het bedrijf een rentebetaling op obligaties moest verzaken. Tenax Therapeutics kreeg een patent toegewezen, waarop het aandeel bijna 31 procent steeg. Disney en 3M hebben beide te maken met activistische beleggers die veranderingen willen bij de bedrijven. Trian Fund Management wil dat mede-oprichter Nelson Peltz bestuurder wordt bij Disney, iets dat Disney zelf verwerpt. 3M ontving een brief van investeerder Flossbach dat zijn zorgen uitte over het leiderschap van het bedrijf. Disney steeg donderdag 3,5 procent, 3M zelfs bijna 4 procent. Nabeurs verschijnen resultaten van Alphabet, Amazon, Ford, Gilead, Qualcomm, Starbucks en Apple. Bron: ABM Financial News

