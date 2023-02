Update: Fed verhoogt rente met 25 basispunten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft woensdag de rente zoals verwacht met 25 basispunten verhoogd, waardoor de federal funds rate stijgt naar een bandbreedte van 4,50 tot 4,75 procent.

Daarbij meldde de centrale bank dat de verwachting blijft dat verdere renteverhogingen gepast blijven, om de inflatie op termijn weer naar 2 procent te laten zakken.

"We hebben meer werk te doen", zei Powell tijdens een persconferentie na het rentebesluit. "We blijven op koers tot het werk gedaan is."

De Fed-voorzitter benadrukte dat de inflatie nog ruim boven de doelstelling ligt, maar noemde de recente ontwikkelingen bemoedigend.

"Het proces van desinflatie dat op weg is, bevindt zich echt nog in een vroege fase", zei Powell. "Het is goed dat de desinflatie tot nu toe niet ten koste ging van een zwakkere arbeidsmarkt." Wel vindt Powell dat dit proces van desinflatie nu moet verbreden naar andere segementen.

Powell zei ook te verwachten dat het verminderen van inflatie waarschijnlijk gepaard zal gaan met een periode van benedengemiddelde economische groei. Hij nam daarbij echter het woord recessie niet in de mond.

De aandelenkoersen reageerden aanvankelijk licht negatief op de verklaring. De duidelijke vermelding van verdere renteverhogingen werd mogelijk als tegenvaller gezien.

De S&P500 index zag het verlies iets oplopen tot 0,6 procent, maar terwijl Powell aan het spreken was over bemoedigende signalen sloeg dit om naar een kleine winst van 0,3 procent.

Om te bepalen in hoeverre de rente in de toekomst verder wordt verhoogd, zal de Fed onder andere rekening houden met de vertraging waarmee monetair beleid doorwerkt in de economische activiteit en inflatie, stelde de centrale bank.

In het rentebesluit werd niet meer gerept over de coronaviruspandemie en de verstoringen van de aanvoerketens als verstorende factoren voor de economie. Ook de verwijzing naar de oorlog in Oekraïne als reden voor verhoogde inflatie werd geschrapt.

De euro/dollar reageerde nauwelijks en noteerde op 1,0908.

In december verhoogde de Fed de rente met 50 basispunten, na een reeks verhogingen van 75 punten.

Omdat de inflatie in de Verenigde Staten afkoelt en de economie veerkrachtig blijkt, hadden de beleidsmakers de ruimte om nog een versnelling lager te schakelen.

In het rentebesluit sprak de Fed verder over een bescheiden groei van uitgaven en productie in recente indicatoren, terwijl de werkloosheid laag bleef. De inflatie is wat gedaald, maar blijft hoog, aldus de Fed.

Het besluit van woensdag was unaniem.