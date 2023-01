Video: aandeel ASML is goedkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML is een mooi aandeel en heeft de komende jaren veel opwaarts potentieel. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen voor de camera van ABM Financial News. ASML moet de komende periode flink investeren, maar tot 2030 verwacht ASML een omzetgroei van richting de 20 procent per jaar. "Ik vind het aandeel dan ook behoorlijk goedkoop", zegt Versteeg. Een probleem is het exportverbod voor China. EUV levert ASML niet in China, maar DUV nog wel. En daar zit potentieel een probleem. "Ik denk dat de ArF-machines niet meer verkocht mogen worden aan China […] maar ze mogen nog wel veel goedkopere machines leveren." Wat zijn de consequenties van het nieuwe exportverbod? Buitenlandse bedrijven die in China produceren zullen waarschijnlijk vertrekken naar andere landen, denkt Versteeg. En de Chinese bedrijven kunnen door het gemis van de ArF-machines geen hoogwaardige chips meer produceren. Dit zal aanvankelijk een terugval van de omzet betekenen, maar de vraag naar chips is er, aldus Versteeg, dus ze zullen ergens anders worden geproduceerd. "Maar de langetermijngroei, de verdubbeling van de chipindustrie in 2030, dat is geen enkel probleem", vindt Versteeg. De analist blijft daarom positief over ASML en ziet een koersdip als een mooie kans om in te stappen of bij te kopen. InsingerGilissen handhaaft het koersdoel op 900 euro. Klik hier voor: aandeel ASML is goedkoop Bron: ABM Financial News

