Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet,

IG voorziet een openingswinst van 46 punten voor de Duitse DAX en een plus van 19 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 13 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het groen geëindigd.

"Angst voor een aanstaande recessie in de VS en Europa is wat afgenomen en beter dan verwachte kwartaalcijfers geven beleggers weer hoop, of in iedere geval de redenen om weer in te stappen op de aandelenbeurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Onder meer de daling van de dollar, traditioneel een 'safe haven', onderstreept dit volgens Wiersma.

De euro/dollar steeg maandag kortstondig tot boven de 1,09 dollar.

Daarbij rekenen beleggers erop dat de Fed haar monetaire verkrappingsbeleid in de komende weken en maanden zal versoepelen.

"Anderzijds zal de ECB, in tegenstelling tot de Fed, waarschijnlijk even agressief blijven opereren, zo blijkt uit de laatste verklaringen van haar leden", aldus Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque.

De econoom wijst met name op Klaas Knot, de voorzitter van De Nederlandsche Bank, die dit weekend zei dat hij er zeker van is dat de ECB bij haar volgende vergaderingen geen genoegen neemt met maar één verhoging van 50 basispunten. Zondag zei Knot zowel in februari als in maart een verhoging van 50 basispunten te verwachten. "En dat er ook nog wel iets gaat volgen in mei en juni enzovoorts."

Dit is in lijn met de verklaring van voorzitter Christine Lagarde vorige week, dat er nog meerdere renteverhogingen met 50 basispunten nodig zullen zijn.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in januari verder verbeterd, maar het indexcijfer bleef wel negatief.

Bedrijfsnieuws

De Duitse producent van geur- en smaakstoffen Symrise daalde ruim 5,5 procent in Frankfurt, nadat er een afboeking werd gedaan van 126 miljoen euro in het vierde kwartaal. Als gevolg vielen de resultaten beduidend lager uit dan verwacht. DSM, dat dankzij fusiepartner Firmenich een sectorgenoot is, leverde meer dan 3,5 procent in.

De aanmeldingstermijn voor de fusie tussen DSM en Firmenich is verlengd. Reden voor de verlenging is dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuringen van toezichthouders hebben ontvangen voor hun fusieplannen.

In Amsterdam daalde UMG licht, ondanks koersdoelverhogingen van Barclays en Credit Suisse.

ASML steeg 3 procent. ING verhoogde het koersdoel voor ASML fors van 610,00 naar 750,00 euro, met een herhaling van het koopadvies, in aanloop naar de cijfers op woensdag.

Sectorgenoten Infineon en STMicroelectronics wonnen zo'n 2,5 procent.

Morgan Stanley heeft maandag het advies voor Shell verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 29,22 naar 27,67 Britse pond ging. Momenteel ziet de bank meer potentie in BP. In Amsterdam daalde Shell licht. BP steeg in Londen een procent.

In Brussel schoot Sofina 5,5 procent omhoog. Vorige week werd duidelijk dat Sofina al jarenlang een belang in TikTok-moeder ByteDance heeft.

In de DAX viel Sartorius op, met een koerswinst van bijna 5 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield in de CAC40 goede zaken deed met een plus van bijna 5 procent. Sectorgenoot Vonovia steeg zo'n 3 procent.

Euro STOXX 50 4.150,82 (+0,8%)

STOXX Europe 600 454,59 (+0,5%)

DAX 15.102,95 (+0,5%)

CAC 40 7.032,02 (+0,5%)

FTSE 100 7.784,67 (+0,2%)

SMI 11.406,27 (+1,0%)

AEX 747,87 (+1,3%)

BEL 20 3.889,84 (+0,7%)

FTSE MIB 25.821,45 (+0,2%)

IBEX 35 8.944,10 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een licht hogere opening tegemoet, na maandag in het groen te zijn geëindigd, maar wel onder het hoogste niveau van de dag.

Tech deed maandag goede zaken, net als voor het weekend. Na een [slecht] 2022 waarin de stijgende rente groeiaandelen flink onder druk zette, ziet Richard Hunter van Interactive Investor nu koopjesjagers die deze aandelen willen.

De wisselvallige uitslagen van de afgelopen dagen laten wel zien hoe fragiel het beleggerssentiment is, met vrees voor een economische recessie, de vraag hoe ver de Federal Reserve de rente nog zal verhogen bij de huidige inflatieniveaus en de gevolgen van beide voor de bedrijfswinsten.

Economisch nieuws kwam maandag van de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie. De Leading Economic Index daalde in december met 1,0 procent en kwam uit op 110,5, na een daling van 1,1 procent in november.

"De voorlopende indicatoren waren in december over het algemeen zwak, wat wijst op verslechterende omstandigheden voor de arbeidsmarkten, de verwerkende industrie, de woningbouw en de financiële markten in de komende maanden", zei Ataman Ozyildirim van The Conference Board in een toelichting.

De Conference Board verwacht dat economische activiteit in de komende kwartalen waarschijnlijk negatief zal zijn, alvorens in het laatste kwartaal van 2023 weer aan te trekken.

Donderdag zijn er economische groeicijfers in Amerika. Vrijdag volgt de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie.

Amerikaanse staatsleningen werden maandag goedkoper en de rente steeg daardoor naar 3,526 procent voor de tienjarige Treasury. Voor de tweejarige kroop de rente naar 4,232 procent. Vorige week daalden de rendementen nog op signalen van zwakkere economische groei.

WTI-olie kostte maandag ruim 81 dollar.

Bedrijfsnieuws

Microsoft breidt zijn investering in OpenAI uit, het softwarebedrijf achter de populaire kunstmatige intelligentie-apps ChatGPT en Dall-E. Volgens persbureau Bloomberg zou het gaan om een meerjarige overeenkomst van 10 miljard dollar. OpenAI verwees in een blogpost naar een "meerjarige investering van meerdere miljarden dollars". Microsoft investeerde in 2019 al 1 miljard dollar in OpenAI en deed een extra investering van niet nader genoemde omvang in 2021. Het aandeel Microsoft won maandag rond een procent, in aanloop naar de kwartaalcijfers dinsdag.



Abbott Laboratories ligt onder vuur, nu het ministerie van justitie in de VS een onderzoek heeft ingesteld naar de gang van zaken bij de fabriek voor moedermelk in Michigan, waardoor de locatie de deuren moest sluiten. Het aandeel steeg rond een procent.

De activistische aandeelhouder Elliott heeft een miljardenbelang genomen in Salesforce, zo meldde The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Hoe groot het belang van Elliott in Salesforce is, werd niet bekendgemaakt. Volgens de Amerikaanse zakenkrant gaat het om een bedrag van meerdere miljarden dollars. Het aandeel Salesforce won circa 3 procent.

Spotify Technology steeg circa 2 procent, nadat het Zweedse muziekstreamingbedrijf aankondigde 6 procent van zijn personeel te gaan ontslaan om kosten te besparen.

Shopify sloot ruim 8 procent hoger na een positief rapport van Deutsche Bank. De bank gaf een koopadvies en verhoogde het koersdoel van 40 naar 50 dollar.

Ford is van plan om in Europa zo'n 3.200 banen te schrappen en dan vooral in Duitsland. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van uitspraken van vakbond IG Metall. Het aandeel Ford won ruim 3 procent.

Aandelen Rivian stegen 11,5 procent. Een belangrijke lobbyist verlaat het bedrijf, zo werd maandag bekend.

Bedrijfsresultaten komen deze week van een groot aantal bedrijven. Dinsdag zijn dat onder meer Microsoft, Johnson & Johnson, General Electric en Lockheed Martin. Woensdag volgen Tesla, Boeing en IBM.

Donderdag zijn American Airlines, Comcast, Intel, Mastercard en Visa aan de beurt. Vrijdag volgen nog onder andere American Express en Chevron.

S&P 500 index 4.019,81 (+1,2%)

Dow Jones index 33.629,56 (+0,8%)

Nasdaq Composite 11.364,41 (+2,0%)

AZIE

De Japanse beurs noteert dinsdag overtuigend hoger, terwijl de Chinese markten gesloten blijven vanwege de viering van het nieuwe jaar.

Nikkei 225 27.312,63 (+1,5%)

Shanghai Composite 3.264,81 (slot 20 jan.)

Hang Seng 22.044,65 (slot 20 jan.)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0878. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0861.

USD/JPY Yen 130,11

EUR/USD Euro 1,0878

EUR/JPY Yen 141,51

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Jap)

08:00 Consumentenvertrouwen - Februari (Dld)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Januari (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 3M - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Halliburton - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers vierde kwartaal (VS)